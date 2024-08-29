İslam Memiş'ten 'atak göreceksiniz' uyarısı! Dolar ve altın fiyatı herkesi şaşırtacak

29 Ağustos 2024 15:52 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 16:51

Finans analisti İslam Memiş elinde dolar ve altın bulunduranları uyardı. Youtube kanalı üzerinden piyasaları yorumlayan Memiş, önümüzdeki 7 güne dikkat çekti. Deneyimli uzman, "Tarih koyuyorum bir hafta içinde bir atak gerçekleşebilir" dedi.

İSLAM MEMİŞ'TEN 'KAYGILARIM VAR' UYARISI

Uyarılarının yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını belirten İslam Memiş, şoklara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini aktardı.

Öne çıkan açıklamaları şöyle;

"Dolar konusunda birden bir atak gelebilir. Döviz ve altında bu şoklara karşı hazırlıklı olun.

DOLARDA 35 LİRA BEKLENTİSİ

Dolar 35 lira seviyesini bir anda görebiliriz. Yukarı yönlü ataklar gelebilir. Bu konuda daha önceden uyarılarım oldu. Beklentim bir hafta içinde gerçekleşirse nedenlerini anlatacağım.

"TARİH KOYUYORUM"

Tarih koyarak söylüyorum bir hafta içinde bir atak gerçekleşebilir. 34,65-34,85 ve 35’i zorlayan bir atak olabilir, herkes şaşıracak.

Dolarda 40-45 bandı euroda 45-50 bandını bekleyeceğiz.

"ALTINDA ALIM İŞİNİ HAFTA SONUNA KADAR BİTİRİN"

Kaygılarım var. Ons altında aşağıda 2470 dolar seviyesi, yukarıda 2.530 dolar seviyesi var. . Farklı haber akışları gelebilir ve ons altın agresif bir şekilde yükseliş trendine girebilir.

Altın alım işini hafta sonuna kadar bitirin.

'30 AĞUSTOS' RESMİ TATİL

İslam Memiş, 30 Ağustos resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşların kapalı olduğunu hatırlattı.

"Piyasa, banka ve borsa konusunda bugün haftanın son işlem günü." dedi.