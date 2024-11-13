İslam Memiş uyardı! Altın ve Bitcoin savaşında 1 kaybeden olacak

13 Kasım 2024 10:05 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 10:18

Altın ve kripto para piyasalarındaki dalgalanmaları yakından takip eden Finans analisti İslam Memiş, 2025'te altın ve Bitcoin arasında "kıyasıya bir rekabetin" başlayacağını belirtti. Memiş, yatırımcılara bu seçimde dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatarak, kazananın geleceğin finansal dengelerini değiştirebileceği uyarısında bulundu.

Finans analisti İslam Memiş​, 2025​ yılına ilişkin altın​ ve kripto para piyasalarındaki beklentilerini değerlendirdi. Memiş TV 100’deki yazısında, altın ve Bitcoin​ arasında yeni bir döneme işaret ederek, “2025’te kıyasıya bir rekabet başlayacak” ifadelerini kullandı. Bu rekabetin geleceğin finansal dengelerini değiştirebilecek bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Memiş, yatırımcılara seçim yaparken dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Memiş’e göre, bu "altın ve Bitcoin savaşı" sonucunda bir kaybeden olacak. Ancak bu öngörünün hangi varlıkları kapsadığı konusunda detay vermeyen analist, yatırımcılara çeşitlendirme ve risk yönetimi konusunda dikkatli olmalarını tavsiye etti.

BITCOIN-ALTIN SAVAŞINI KİM KAZANIR?

Söylediklerinin yatırım​ tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in TV100'deki köşe yazısı şöyle:

"Yatırımcılar artık şunu sormaya başladı "Kripto paralar ne kadar yükselecek, altın fiyatları ne kadar daha düşecek?"

Kişisel öngörüm şu "2025'de Bitcoin-Altın savaşına hazır olun!"

Kripto para piyasasındaki yatırımcılar sabrı öğrendi.

3 yıldır sabırla zararlarının kapanması beklediler.

Rakamsal olarak kazanmış olabilir ama zaman zararı ayrı bir konu.

Son iki haftadır altın satanlar kripto para satın aldı.

Modern teknolojide dünya genelindeki sanal işlemler öyle diyor.

Peki Bitcoin-Altın savaşı neden olur, kim kazanır?

Donald Trump ve Elon Musk'ın el ele vererek bu piyasayı coşturacağına kesin gözüyle bakıyorum.

Hatta Bitcoin 2025'de 100 bin dolar seviyesinin üzerini test edebilir diye tahmin ediyorum.

Ancak dünyada tüm merkez bankaları fiziki altın stoklarını artırıyor, 3.dünya savaşı hazırlığı yapılıyor.

Fiziki talep dünya genelinde devam ediyor.

Hem yatırımcılar hem de bankalar.

Önce fiziki varlıklara yatırım yapanlar ile dijital varlıklara yatırım yapanların yarışını göreceğiz.

3 yıldır zarar eden kripto para yatırımcıları daha gür bir sesle piyasaya döndüklerini haykıracaklar.

Zaten bugünleri bekliyorlardı.

Trump, dijital varlıkları desteklemeye devam etse de savaş ve merkez bankalarının fiziki alımları devam ediyor.

ABD'nin 8 bin 133 ton altın rezervi olduğu belirtiliyor ancak bu ne kadar doğru?

Kişisel düşüncem altın rezervinin o kadar olmadığı yönünde.

2025'de ABD'nin altın rezervi gündeme gelirse gerçekte fiziki altın talebi daha da artar.

Altın her ne kadar çok konuşulda da, fiziki altın dünyanın ihtiyacını karşılamayabilir.

Sonuç: 2025 itibariyle

Altın-Bitcoin savaşı yeniden başlar.

Altın-Bitcoin kıyaslaması yeniden alevlenir.

2025'de en çok Altın-Bitcoin arasında takas gerçekleşir.

Gençler Bitcoin'den, gelenekçiler Altın'dan vazgeçmez.

Bu yarışın kazananı bu iki varlığın sahibi olur.

Kaybedeni ise kenarda izleyen olacak."