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 | Kübra Çelepi

İslam Memiş'ten 'Mart ayında bu işi bitirelim' uyarısı! 'Kademeli yapın ve korkmayın'

Orta ve uzun vadede gram altın fiyatındaki beklentiler şekillenmeye başladı. Mart ayında takip edilecek altın seviyeleri belli oldu. Gram altın yatırımcısına "Panik yapmayın, korkmayın" diyen finans analisti İslam Memiş'ten kritik uyarılar peş peşe geldi.

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KAYNAK:
A Haber
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 14:43

Ons ve gram altın beraber geriledi. Dolar karşısındaki bütün varlıklarda sert düşüşler yaşandı. Bu hafta tekrar tepki alımıyla başlandı. Para piyasaları hakkında isabetli yorumlarıyla tanınan İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yönü açıkladı. Yatırımcıya seslenen uzman kademeli alımların başladığını belirterek 'Panik yok' uyarısı yaptı.

DALGANAN FİYATLAMALARA DİKKAT EDİN

A Haber'e konuşan İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Yatırımcılar geniş bant aralığında dalgalanan fiyatlara karşı dikkatli olmalı. Bu hafta tekrar tepki alımıyla haftaya başladık. Sert satışlar başladı. Ons şu an itibariyle 2.862 dolar seviyesinde. Muhtemelen 2.880 devamında 2.898 dolar seviyesine kadar bir yükseliş göreceğiz. Nisan ayı itibariyle tekrar ons altın tarafında yukarı yönlü hareketler başlayacak. Ekonomik koşullar 3 bin dolar seviyesinin üzerine yükseleceğine işaret ediyor.

PANİK YOK ZARAR EDERSİNİZ

Gram altın 3.395 lira seviyesinde. Gram altın yatırımcısına panik yapmayın korkmayın 3.565 lira seviyesine kadar yükseldi ama köpük fiyatlar zarar edersiniz uyarılarımız vardı. Bu hafta 3.420-3.440 lira seviyesine kadar bir tepki yükselişi gelebilir. Ama yine tekrar 3.400 lira seviyesinin altına sarkmalar bekliyoruz. Yılın ikinci yarısı ile alakalı 4 bin-4 bin 500 lira seviyesi.

ALTINDA KADEMELİ ALIM FIRSATI BAŞLADI

Gram altın yatırımcısına kesinlikle 3.400 lira seviyesinin altına sarkmalarda yüzde 25- yüzde 25 kademeli bir alım yapmanızı tavsiye ederim. Yılın ikinci yarısında 4 bin-4 bin 500 lira seviyesi ile alakalı yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Kısacası mart ayında bu alım işini bitirelim artık."

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Sıkça Sorulan Sorular

Kademeli alim ne demek?
Kademeli alım satım stratejisi, bir varlığı tek seferde alıp satmak yerine, belirli aralıklarla ve belirli miktarlarda alım ve satım işlemleri yapmayı içeren bir yatırım stratejisidir
ETİKETLER
#gram altın
#ons altın
#Gram Altın Fiyatı
#Ekonomi
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