İslam Memiş'ten 'nakitiniz varsa ilave edin’ uyarısı! Gram altın fiyatı Ağustos'un ilk gününe hazırlanıyor

28 Temmuz 2024 11:24 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 11:37

Yatırımcıların gözdesi altın, yükseliş yolculuğuna başladı. İslam Memiş elinde altını olanları uyardı. Gram altın ve ons altındaki hareketliliğe dikkat çekerek 'hiç panik yapmayın’ dedi. Memiş, gram altın fiyatı için yıl sonu tahminini de paylaştı.

'HER AN HER ŞEY OLABİLİR'

Gram altın fiyatı bu hafta 2 bin 565-2 bin 579 Türk Lirası arasında işlem gördü. İslam Memiş, altında ağustos ayında yeni zirvelerin geleceğini ifade etti.

Deneyimli uzman ons altında 2380 dolar seviyesinin alım fırsatı olarak görülebileceğini ifade etti.

‘Altın ve gümüş tarafında hiç panik yapmayın’ diyen Memiş, düşüşlerin kalıcı olmadığını belirtti.

ALTINDA AĞUSTOS AYI BEKLENTİSİ

Finans analisti İslam Memiş, ‘Amerika'daki seçimlerin biraz farklı boyutlar, evrilmesi belirsizliğin oluşması gibi etkenler altın fiyatlarını pozitif yönde desteklemeye devam ediyor' dedi. Uzman şöyle devam etti;

‘Haziran ayında 2420 seviyesinde olan gram altın, temmuz ayında 2682 seviyesine kadar yükseldi.

NAKİTİNİZ VARSA İLAVE EDİN

Altın ve gümüş tarafında hiç panik yapmayın. Hatta eğer varsa nakitiniz ilave edin. Bu fiyatlar kalıcı değil, kar satışları değil.

ONS tarafta 2 bin 380 dolar seviyelerinin altındaki rakamlar alım için uygun.

Ons gerileyince gram gerileyip Ons çıkınca gram altın da çıkıyor. Sene sonunda 3 bin-3 bin 500 aralığındaki beklentimiz sürüyor.

Ağustos ayının ilk gününden sonra 2700-2730 TL aralığını takip edeceğiz."

KRİPTO PARA UYARISI

Yatırımcılara seslenen İslam Memiş kriptoyu işaret ederek 'Düşecek' dedi.

Memiş, “ABD seçimlerinden dolayı adayların kripto paraya ilişkin açıklamaları sert dalgalanmalara sebep olabilir. Eylül ayına kadar kriptolarda bir boğa piyasası beklemiyorum. 80 bin dolar seviyesi sürpriz olmaz. Ancak biraz baskılanma(düşüş) sürecinin devam edeceğini öngörüyorum” diye konuştu.