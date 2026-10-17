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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 16:12

İslam Memiş’ten sel felaketi sonrası kritik uyarı: Sigortanız ödeme yapmazsa bunu yapın!

Sel felaketinde ev ve iş yeri zarar görenler ne yapmalı? Sigorta şirketi ödeme yapmazsa haklarınız neler? Finans analisti İslam Memiş, sel felaketi sonrası sigorta şirketlerinin hasar ödemesi yapmaması halinde vatandaşların ne yapması gerektiği konusunda kritik uyarılarda bulundu.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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İslam Memiş’ten sel felaketi sonrası kritik uyarı: Sigortanız ödeme yapmazsa bunu yapın!
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 16:12

’u ve çevre illeri etkisi altına alan şiddetli yağışlar, ev ve iş yerlerinin yanı sıra çok sayıda aracı da vurdu. Finans analisti , Türkiye genelinde etkili olan yoğun yağış ve sel felaketlerinin ardından vatandaşlara konusunda önemli uyarılarda bulundu. 

Sigorta şirketlerinin hasarları kapsam dışında tutarak ödeme yapmaktan kaçınması durumunda vatandaşların tüketici hakem heyetlerine veya tüketici mahkemelerine başvurmaları gerektiğini belirten Memiş, “Milyar dolarlık sigorta primleri ödüyoruz ve bu sigortaları tam da bugünler için yaptırıyoruz” dedi.

İslam Memiş’ten sel felaketi sonrası kritik uyarı: Sigortanız ödeme yapmazsa bunu yapın!

Memiş, "Son yaşanan yoğun yağışlar ve sel felaketleri Türkiye genelinde etkili oldu. Ancak en çok etkilenen yerlerden biri megakent İstanbul’du. Hatta nedeniyle dört kişi hayatını kaybetti. Öncelikle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

84 yıl sonra gerçekleşen yoğun bir sel ve yağış felaketiyle karşı karşıya kalındığının altını çizen Memiş, "İş yerlerinde ve evlerinde hasar meydana gelen, mağduriyet yaşayan bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu süreçte sigortaları devreye sokmakta fayda var. Sigorta şirketleri, hasarın kapsam dışında olduğunu söyleyerek sizi geri çevirirse kesinlikle tüketici mahkemelerinde hakkınızı arayın" diyerek selden mağdur olan tüketicilere yol gösterdi.

İslam Memiş’ten sel felaketi sonrası kritik uyarı: Sigortanız ödeme yapmazsa bunu yapın!

HASARINIZ KAPSAM DIŞINDA MI?

"Bu sel felaketiyle birlikte yerel yönetimlerin ve müteahhitlerin kalitesini de bir noktada test etmiş olacağız. Bu evler nasıl yapıldı? Herhangi bir problem var mı? Yerel yönetimler altyapı çalışmalarında nasıl bir sınav verdi? Bütün bunları şu anda net bir şekilde göreceğiz" diyen uzman isim, bunca yıldır yaptırmış olduğumuz sigortaların karşılığında böyle bir mağduriyet yaşayacak mıyız, yaşamayacak mıyız? Hasar kapsam dışında mı, yoksa kapsam içinde mi? Bunları ciddi anlamda irdelemek gerektiğini vurguladı.

Özellikle sigorta şirketlerinin vatandaşları mağdur etmemeleri temennisinde bulunan Memiş, "Bir mağduriyet yaşanması durumunda tüketici hakem heyetlerinden veya tüketici mahkemelerinden hakkınızı mutlaka arayın. Milyar dolarlık sigorta primleri ödüyoruz ve bu sigortaları tam da bugünler için yaptırıyoruz. İhtiyacımız olduğu anda sigorta şirketlerinin “Ben bunu kabul etmiyorum, kapsam dışında.” gibi söylemlerle karşımıza çıkması durumunda vatandaşlar haklarını sonuna kadar aramalı" diyerek tüketicileri uyardı.

 

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#İstanbul
#İslam Memiş
#sel felaketi
#sigorta
#Tüketici Mahkemeleri
#Ekonomi
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