İslam Memiş'ten yatırımcılara acil uyarı: Altın fiyatı için son durak! Bu tavsiyeler cüzdan dolduracak

04 Ocak 2025 14:24 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 14:26

Altın yükseliyor, kripto batıyor. İslam Memiş'ten yatırımcılara net uyarı geldi. Piyasalara dair yeni yıl tahmini sürpriz olacak. Altın, dolar, euro ve gümüş piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren İslam Memiş, 2025 piyasa tahminlerini sıraladı. Peki, gram altın fiyatı 4500 lira olacak mı? İşte en net cevap.

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İslam Memiş’ten altın​ ve kripto​ için yılın şifreleri geldi. Finans analisti İslam Memiş​, yeni yılın ilk haftasında altın, dolar, euro ve gümüş piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirdi. Altın yatırımcısını da uyaran Memiş, 2025 tahminini paylaştı. İşte gram altın fiyatı için yıl sonu tahmini.

BİTCOİN​ VE ALTCOİN​ ALARMI

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Bitcoin 92.000-102.000 dolar arasında hareket ediyor. İlk kez kripto piyasasına girecek yatırımcıların dikkatli olması gerek.

İSLAM MEMİŞ 'UZAK DURUN' DEDİ

Altcoinlerden uzak durun. Bitcoin’in fiyatı 100.000 doların üzerine çıktığında kesinlikle alım yapmayın."

GRAM ALTIN FİYATI 4.500 TL'YE DOĞRU MU?

Serbest piyasalarda gram altın şu anda 3.045 lira. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 2.000-2.050 lira aralığındaydı. Yıllık bazda 1.000 liralık bir artış kaydetti. Bu yıl sonuna kadar gram altının fiyatının 4.000-4.500 lira bandında olmasını bekliyoruz.

2025 İÇİN GÜMÜŞ FİYATLARI TAHMİNİ

Gümüş fiyatları ons olarak 29,27 dolar, gram fiyatı ise 33,30 lira seviyesinde.

38 liradan 33 liraya gerileyen gram fiyatı ve 35 dolardan 29 dolara düşen ons fiyatı yatırımcılar için değerlendirilmesi gereken bir fırsat. 2025 yılında gümüş fiyatlarında hızlı artış bekliyorum.

DOLAR FİYATI DÜŞECEK

Dolar endeksi 108,68 seviyesinde. Yılın ilk çeyreğinde, mart ayına kadar dolar endeksinde 100 seviyesinin altını görmemiz mümkün."