Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

İsrail tarihindeki en büyük ihracat anlaşması imzalandı

İsrail'in en büyük doğal gaz sahalarından Leviathan Doğal Gaz Sahası ortaklarının Mısır'la yaptığı doğal gaz ihracat anlaşması, İsrail tarihindeki en büyük ihracat anlaşması olarak kayıtlara geçti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrail tarihindeki en büyük ihracat anlaşması imzalandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 15:54

'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahalarından Leviathan'ın ortaklarından NewMed enerji şirketi, 'la 35 milyar dolar değerinde doğal gaz ihracat anlaşması imzalandığını duyurdu.

İsrail tarihindeki en büyük ihracat anlaşması imzalandı

Leviathan Doğal Gaz Sahası ortaklarının Mısır'la yaptığı anlaşma ülke tarihindeki en büyük ihracat anlaşması olarak kayıtlara geçti. NewMed şirketinden yapılan açıklamada, Leviathan sahasından Mısır'a 2040 yılına kadar 130 milyar metreküp doğal gaz ihraç edileceği belirtildi.

İsrail tarihindeki en büyük ihracat anlaşması imzalandı

Anlaşmanın Leviathan'ın genişlemesinin önünü açacağı aktarılan açıklamada, genişleme ile 2064'e kadar İsrail pazarına doğal gaz arzının sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

İsrail tarihindeki en büyük ihracat anlaşması imzalandı

​​​​​​​Mısır ile İsrail arasında 2019'da 60 milyar metreküplük gaz tedarikini kapsayan anlaşma imzalanmıştı. Leviathan sahasının 2020 yılında faaliyete geçmesinden kısa süre sonra Mısır'a gaz tedariki başlamıştı. Leviathan gaz sahasında geçen yıl üretilen 11,33 milyar metreküp doğal gazın büyük kısmı Mısır ve Ürdün’e ihraç edilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev kiralarında bir ilk! Yüzde 193 arttı: 60 bin lirayı geçti
ABD'den Gazze'nin tamamen işgaline göz yumma sinyali! Rubio 'İsrail'in hakkı var' dedi
ETİKETLER
#İsrail
#mısır
#Leviathan Doğal Gaz Sahası
#Doğal Gaz Ihracatı
#Enerji Anlaşması
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.