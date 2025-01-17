İşsizlere büyük fırsat: Bakan binlerce iş ilanını müjdeledi

17 Ocak 2025 05:22 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 05:46

İşsizleri ve iş arayan yüz binlerce insanı ilgilendiren bomba haber İŞKUR’dan geldi. İşsizler için büyük bir umut kapısı olan bu binlerce iş ilanı yeni fırsatlar arayanlar için adeta altın değerinde! İşte başvuru adresi....

İş arayanlara müjde! İŞKUR’dan 2025 için 150 milyar TL kaynak: Bakan Işıkhan açıkladı

İş arayanlara müjde! İŞKUR’dan 2025 için 150 milyar TL kaynak: Bakan Işıkhan açıkladı

İŞKUR açıkladı! İşte Türkiye'de en çok aranan meslekler ve sektörler

İŞKUR açıkladı! İşte Türkiye'de en çok aranan meslekler ve sektörler

Binlerce iş ilanının bulunduğu iş arama adresini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, duyurdu. Bakan Türkiye​ genelinde iş arayanlar için, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR​'un geliştirdiği Açık İş Haritası ile şu anda Türkiye genelinde 76 bin 656 açık iş ilanı görüntülenebilir. İş arayan vatandaşlarımız bu platform sayesinde kendilerine uygun işlere kolaylıkla ulaşabilir" ifadelerini kullandı.

İŞ ARAYANLAR İÇİN BİNLERCE İŞ İLANI

İşverenlerin ihtiyaç duyduğu pozisyonları listeleyen açık iş ilanlarına, "acikisharita.iskur.gov.tr" adresinden anında erişim sağlanabiliyor. İş arayanlara yol gösteren bu sistem, farklı sektörlerde binlerce fırsatı bir arada sunarak iş gücü piyasasında köprü görevi görüyor.

İŞKUR İŞ BAŞVURU ADRESİNİ DUYURDU

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR'un hayata geçirmiş olduğu Açık İş Haritası ile Türkiye genelinde 76 bin 656 anlık açık iş ilanını takip edebilir ve açık işleri görüntüleyebilirsiniz." ifadesini kullandı.

İŞKUR'un bu yenilikçi platformu, hem işverenler hem de iş arayanlar için büyük kolaylık sağlayarak istihdam sürecini hızlandırmayı hedefliyor. İşşizler, Açık İş Haritası'na göz atarak iş ilanlarını gözden geçirebilir.