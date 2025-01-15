Son dakika | Ekrem İmamoğlu, Bakan Vedat Işıkhan ile görüşecek

15 Ocak 2025 16:18 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 16:34

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşecek. Kritik görüşme Ankara’da saat 18.00'de gerçekleşecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı sıfatıyla Ankara'da saat 18.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya gelecek.

ANA GÜNDEM SGK BORÇLARI

Kritik görüşmenin konusunun gündemi belediyelerin SGK borçları olacağı tahmin ediliyor.

Bakan Işıkhan en son en borçlu 30 belediyeden 23'ünün CHP'li olduğunu dile getirmişti, borcu olan belediyelere haciz işlemi başlatılmıştı.