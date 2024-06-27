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İstanbul Havalimanı yine zirvede! Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
27 Haziran 2024 12:01 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 12:09
İstanbul Havalimanı yine zirvede! Avrupa&#039;nın en yoğun havalimanı oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın Avrupa’da en yoğun havalimanı olduğunu açıkladı. Günlük bin 520 uçuş gerçekleştirilen havalimanı en verimli hava sahaları arasında yer alıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Eurocontrol Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’nu değerlendirdi. Uraloğlu, “17-23 Haziran tarihleri arasında ülkemiz havalimanlarından günlük ortalama 3 bin 894 uçuş ile Avrupa’da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeleri arasında 6. sırada yer aldı.” ifadelerini kullandı. 

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE 

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın günlük ortalama bin 520 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun havalimanı olduğunu anımsatarak, “Raporda yer alan küresel ölçekli 25 Havalimanı içerisinde 17-23 Haziran tarihleri arasında ortalama 768 günlük uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı dünya genelinde de 7. sırada yer aldı.” dedi.

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Uraloğlu, Antalya Havalimanı’nın ise günlük ortalama 992 uçuş ile aynı listede 8. sırada, Rome Fiumicino ve Munich Havalimanlarının önünde kendisine yer edindiğini söyleyerek, “Bu verileri 2019 yılının aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda İstanbul Havalimanı günlük ortalama uçuş sayısında yüzde 21’lik, Antalya Havalimanı da yüzde 12’lik bir artış kaydetti. Ayrıca, Türk hava sahası, uçuş başına 0.5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa’nın en verimli hava sahalarından biri oldu. Ulaştırma alanında yaptığımız yatırımlar sayesinde Avrupa ve Dünya’da söz sahibi ülke olma yolunda çok büyük mesafeler kaydettik. ” şeklinde konuştu.

Kaynak: Tgrthaber.com
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