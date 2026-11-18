İstanbul Havalimanı, eylül ayında 7,85 milyon yolcuyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olurken, Sabiha Gökçen Havalimanı ise yüzde 8,4'lük büyüme oranıyla kendi kategorisinde Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı olarak öne çıktı.

İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN EN YOĞUNU OLDU

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE), eylül ile yılın üçüncü çeyreğini kapsayan döneme ilişkin trafik raporunu yayımladı.

Rapora göre, bu eylülde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yolcu sayısını yüzde 2,8 artıran İstanbul Havalimanı hizmet verdiği 7,85 milyon yolcuyla Avrupa'nın en işlek havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı'nı 7,18 milyon yolcu ile Londra Heathrow, 6,31 milyon yolcu ile Madrid, 6,22 milyon yolcu ile Paris Charles de Gaulle ve 6,21 milyon yolcu ile Amsterdam havalimanları takip etti.

SABİHA GÖKÇEN'DEN BÜYÜME REKORU

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise "40 milyon üstü yolcu kapasiteli büyük havalimanları" kategorisinde eylülde ağırladığı 4,79 milyon yolcu ve yüzde 8,4 büyüme oranıyla "Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı" oldu.