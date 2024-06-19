İstanbul, yabancı çalışanlar için hayat pahalılığının en çok arttığı 5 şehir arasına girdi

19 Haziran 2024 10:28 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 11:10

Türkiye’deki hayat pahalılığı artık sadece yerlileri değil yabancıları da zorlamaya başladı.

Danışmanlık şirketi Mercer’in araştırmasında İstanbul için çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

5 yıldır çift hanelerde bulunan enflasyon yabancının da belini büktü.

İstanbul, 226 şehri kapsayan araştırmada yabancı çalışanlar için hayat pahalılığının en çok arttığı 5 şehirden biri oldu.

2023’e kıyasla 80 sıra yükselen Afrika ülkeleri Gana’nın başkenti Akra ve 56 sıra yükselen Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’nın ardından İstanbul, listede üçüncü sırada yer aldı

2024’te yabancı çalışanlar için en pahalı şehirler listesinde İstanbul 55 sıra birden yükselerek 130’uncu sıraya çıktı.

Ankara ise listede 13 sıra yukarı çıkarak 208’inci oldu.

İSTANBUL YAŞAM PAHALILIĞININ EN ÇOK ARTTIĞI 5 ŞEHİRDEN BİRİ

Sözcü'den Tolga Uğur'un haberine göre; İstanbul’da kiralar yüzde 301 artarken, Ankara’da ise kiracılar ortalama yüzde 141’lik artıştan etkilendi.

İstanbul ve Ankara'dan sonra en yüksek kira enflasyonu Dubai’de görüldü.

Dubaide kiralar yüzde 21 arttı.

Savaşın da etkisiyle İsrail’in Tel Aviv şehrinde ise kiralar 1 yılda yüzde 22 geriledi.

GIDADA YAŞANAN FİYAT ARTIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

12’li kutu yumurtanın fiyatı en çok yüzde 403 ile Arjantin’te artarken, İstanbul’daki fiyat artışı dünya ortalamasını 2’ye katlayarak yüzde 48 oldu.

Bir fincan kahve, İstanbul’da bir yılda dünya ortalamasına göre 8.5 kat fazla artarak yüzde 134.8 pahalandı.

1 litre zeytinyağının fiyatı dünya genelinde yüzde 58.6 pahalanırken İstanbul’da fiyatlar yüzde 144.5 arttı.

Saç kesimi fiyatları dünya çapında yüzde 12.6, İstanbul’da ise yüzde 98.3 arttı.

EN PAHALI KENT HONG KONG

Yabancı çalışanlar için en pahalı kent ise Hong Kong oldu. Hong Kong'u Singapur takip etti.

İsviçre’nin Zürich, Cenevre ve Basel şehirleri ilk 5 sırada yer aldı.