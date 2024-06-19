Edirne'de meşhur tava ciğere hücum! Metrelerce kuyruk oluştu
Edirne Kurban Bayramı tatilinde turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çok sayıda ziyaretçinin akınına uğrayan kentte, en çok tava ciğeri rağbet gördü. Vatandaşlar meşhur lezzeti tatmak için saatlerce sıra bekledi.
Edirne'nin vazgeçilmez lezzeti tava ciğerin tadına bakmak isteyen ziyaretçiler, ciğercilerde uzun kuyruklar oluşturdu ve kentte tonlarca tava ciğer tüketildi.
Tarih ve turizm kenti Edirne’de, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı.
SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE SIRAYA GİRDİLER
Sabahın erken saatlerinde Edirne’ye akın eden turistler, ziyaretlerinin ardından kentin meşhur lezzeti tava ciğer yemek için soluğu restoranlarda aldı.
Vatandaşlar, restoranların önünde onlarca metre uzunluğundaki sıranın kendilerine gelmesini bekledi.
CİĞERLERİ YETİŞMEKTE ZORLANDILAR
Bayram tatilinde binlerce kişinin öğle ve akşam yemeklerinde tercihi tava ciğer oldu. Yoğunluğun had safhaya ulaştığı anlarda ciğerciler, zaman zaman müşterilerine yetişmekte zorlandı.
EŞSİZ LEZZETİN TADINA BAKMADAN KENTTEN AYRILMADILAR
Edirne’ye tarihi ve turistik mekanları gezmek için geldiklerini söyleyen ziyaretçiler, kentin meşhur lezzeti tava ciğerin tadına bakmadan Edirne’den ayrılmak istemediklerini belirtti.