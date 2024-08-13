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Kiralık ev fiyatlarına zam üstüne zam yapıldı! İstanbul'daki en ucuz ve en pahalı kiralık ev fiyatları araştırıldı

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ağustos 2024 10:17 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 10:45
Kiralık ev fiyatlarına zam üstüne zam yapıldı! İstanbul&#039;daki en ucuz ve en pahalı kiralık ev fiyatları araştırıldı

Türkiye nüfusunun en fazla olduğu İstanbul'da, ev kiraları bazı ilçelerde dudak uçuklatıyor. Bugün sizler için İstanbul'da en pahalı ve en ucuz kiralık evlerin olduğu ilçeleri araştırdık. İşte İstanbul'daki kiralık evlerin sonuçları...

Türkiye’de ev kiralarına baktığımız zaman, genel ortalamanın 14.472 TL olduğunu görüyoruz. 

Türkiye'de nüfusun en kalabalık olduğu şehir İstanbul'da kiralık ev fiyatları ilçe ilçe farklılık gösteriyor. 39 ilçenin bulunduğu İstanbul'da; 100 bin TL'ye de kiralık ev bulunurken, 12 bin TL'ye de kiralık ev bulunabiliyor. Özellikle yüzde 25 kira sınırının kalkmasında sonra, ev sahipleri belirlenen yüzde 65 kira zam sınırını da aşarak yüksek kira zamları yapmaya başladı.

İşte en ucuz ve en pahalı kiralık evlerin bulunduğu ilçeler:

İSTANBUL'DA EV KİRALARININ EN PAHALI OLDUĞU 5 İLÇE

İstanbul'da en pahalı semtlerin başında Sarıyer geliyor.

Sarıyer - 52 bin TL

İstanbul'daki en ucuz ve en pahalı kiralık evlerin bulunduğu ilçeler belli oldu! İşte güncel kiralık ev fiyatları - 1. Resim

Beşiktaş - 42 bin 500 TL

İstanbul'daki en ucuz ve en pahalı kiralık evlerin bulunduğu ilçeler belli oldu! İşte güncel kiralık ev fiyatları - 2. Resim

Kadıköy - 33 bin 800 TL

İstanbul'daki en ucuz ve en pahalı kiralık evlerin bulunduğu ilçeler belli oldu! İşte güncel kiralık ev fiyatları - 3. Resim

Bakırköy - 30 bin 500 TL

İstanbul'daki en ucuz ve en pahalı kiralık evlerin bulunduğu ilçeler belli oldu! İşte güncel kiralık ev fiyatları - 4. Resim

Beykoz - 30 bin TL

İstanbul'daki en ucuz ve en pahalı kiralık evlerin bulunduğu ilçeler belli oldu! İşte güncel kiralık ev fiyatları - 5. Resim

İstanbul'da en uygun ilçe ise Arnavutköy oldu.

İSTANBUL'DA KİRALARIN EN UYGUN OLDUĞU İLÇELER

Arnavutköy - 11 bin 605 TL

İstanbul'daki en ucuz ve en pahalı kiralık evlerin bulunduğu ilçeler belli oldu! İşte güncel kiralık ev fiyatları - 6. Resim

Esenyurt - 11 bin 765 TL

İstanbul'daki en ucuz ve en pahalı kiralık evlerin bulunduğu ilçeler belli oldu! İşte güncel kiralık ev fiyatları - 7. Resim

Sultangazi - 12 bin 960 TL

İstanbul'daki en ucuz ve en pahalı kiralık evlerin bulunduğu ilçeler belli oldu! İşte güncel kiralık ev fiyatları - 8. Resim

Esenler - 13 bin 500

İstanbul'daki en ucuz ve en pahalı kiralık evlerin bulunduğu ilçeler belli oldu! İşte güncel kiralık ev fiyatları - 9. Resim

Sultanbeyli - 13 bin 856 TL

İstanbul'daki en ucuz ve en pahalı kiralık evlerin bulunduğu ilçeler belli oldu! İşte güncel kiralık ev fiyatları - 10. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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