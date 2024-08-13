Kiralık ev fiyatlarına zam üstüne zam yapıldı! İstanbul'daki en ucuz ve en pahalı kiralık ev fiyatları araştırıldı
Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ağustos 2024 10:17 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 10:45
Türkiye nüfusunun en fazla olduğu İstanbul'da, ev kiraları bazı ilçelerde dudak uçuklatıyor. Bugün sizler için İstanbul'da en pahalı ve en ucuz kiralık evlerin olduğu ilçeleri araştırdık. İşte İstanbul'daki kiralık evlerin sonuçları...
Türkiye’de ev kiralarına baktığımız zaman, genel ortalamanın 14.472 TL olduğunu görüyoruz.
Türkiye'de nüfusun en kalabalık olduğu şehir İstanbul'da kiralık ev fiyatları ilçe ilçe farklılık gösteriyor. 39 ilçenin bulunduğu İstanbul'da; 100 bin TL'ye de kiralık ev bulunurken, 12 bin TL'ye de kiralık ev bulunabiliyor. Özellikle yüzde 25 kira sınırının kalkmasında sonra, ev sahipleri belirlenen yüzde 65 kira zam sınırını da aşarak yüksek kira zamları yapmaya başladı.
İşte en ucuz ve en pahalı kiralık evlerin bulunduğu ilçeler:
İSTANBUL'DA EV KİRALARININ EN PAHALI OLDUĞU 5 İLÇE
İstanbul'da en pahalı semtlerin başında Sarıyer geliyor.
Sarıyer - 52 bin TL
Beşiktaş - 42 bin 500 TL
Kadıköy - 33 bin 800 TL
Bakırköy - 30 bin 500 TL
Beykoz - 30 bin TL
İstanbul'da en uygun ilçe ise Arnavutköy oldu.
İSTANBUL'DA KİRALARIN EN UYGUN OLDUĞU İLÇELER
Arnavutköy - 11 bin 605 TL
Esenyurt - 11 bin 765 TL
Sultangazi - 12 bin 960 TL
Esenler - 13 bin 500
Sultanbeyli - 13 bin 856 TL
Kaynak: tgrthaber.com