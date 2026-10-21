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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 07:58
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 08:06

İstanbul’u vuran selin sigorta maliyeti belli oldu: 3 bin hasar başvurusu yapıldı

İstanbul'da etkili olan sel felaketinin sigorta bilançosu ortaya çıktı. Megakentte konut, iş yeri, sanayi tesisi ve araçlarda meydana gelen hasarlar nedeniyle sigorta şirketlerine 3 bin 17 ihbarda bulunuldu.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 07:58
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 08:06

Geçtiğimiz hafta başta olmak üzere ve gibi birçok ilde etkili olan sel felaketinde çok sayıda ev, iş yeri ve aracı etkiledi. Yaşanan felaketin ardından sigorta bilançosu ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul’u vuran selin sigorta maliyeti belli oldu: 3 bin hasar başvurusu yapıldı

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkili olan sel felaketinin sigorta bilançosu ortaya çıktı.
İstanbul'da konut, işyeri ve otomobiller için 3 bin hasar ihbarı yapıldı.
Hasar ödemelerinin toplam tutarının 4,5 milyar liraya yaklaşması bekleniyor.
Toplam tutarın büyük kısmı, yani 4 milyarı yangın sigortalarına ait.
İstanbul'un ardından en fazla hasar Kocaeli'nden geldi.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
İstanbul’u vuran selin sigorta maliyeti belli oldu: 3 bin hasar başvurusu yapıldı

TOPLAM TUTAR 4,5 MİLYAR TL

İstanbul'da konut, işyeri ve otomobiller için 3 bin hasar ihbarı yapıldı. 3 bin 17 hasar dosyasının 2 bin 41’ini konut, iş yeri ve sanayi tesislerine ilişkin başvurular oluşturdu. Kasko sigortası kapsamında açılan hasar dosyalarının sayısı ise 976'ya ulaştı. Hasar ödemelerinin toplam tutarının 4,5 milyar liraya yaklaşması bekleniyor.

İstanbul’u vuran selin sigorta maliyeti belli oldu: 3 bin hasar başvurusu yapıldı

TOPLAM TURARIN BÜYÜK KISMI YANGIN SİGORTALARINA AİT

verilerine göre, İstanbul'da 1,2 milyon konut ve işyerinin yangın poliçesi var. Bu poliçeler sel felaketlerini de kapsıyor. Araçların ise 2,6 milyonu kaskolu durumda.

Konutta sigortalılık oranı yüzde 20 iken, otomobillerde kasko oranı yüzde 43 seviyesinde.

Hasar ihbarlarının devam ettiği, 4,5 milyar TL'lik toplam hasar tutarının 4 milyarı yangın sigortalarına ait olduğu belirtildi.

İstanbul’u vuran selin sigorta maliyeti belli oldu: 3 bin hasar başvurusu yapıldı

İSTANBUL'UN ARDINDAN EN FAZLA HASAR KOCAELİ'DE

İstanbul'un ardından en fazla hasar Kocaeli'nden geldi. Yalova, Antalya ve Bursa'dan yapılan hasar ihbarları daha sınırlı sayıda kaldı.

İstanbul’u vuran selin sigorta maliyeti belli oldu: 3 bin hasar başvurusu yapıldı
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#İstanbul
#Kocaeli
#Antalya
#sel felaketi
#Türkiye Sigorta Birliği
#Ekonomi
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