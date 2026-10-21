Geçtiğimiz hafta İstanbul başta olmak üzere Antalya ve Kocaeli gibi birçok ilde etkili olan sel felaketinde çok sayıda ev, iş yeri ve aracı etkiledi. Yaşanan felaketin ardından sigorta bilançosu ortaya çıktı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul’u vuran selin sigorta maliyeti belli oldu: 3 bin hasar başvurusu yapıldı İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkili olan sel felaketinin sigorta bilançosu ortaya çıktı. İstanbul'da konut, işyeri ve otomobiller için 3 bin hasar ihbarı yapıldı. Hasar ödemelerinin toplam tutarının 4,5 milyar liraya yaklaşması bekleniyor. Toplam tutarın büyük kısmı, yani 4 milyarı yangın sigortalarına ait. İstanbul'un ardından en fazla hasar Kocaeli'nden geldi.

TOPLAM TUTAR 4,5 MİLYAR TL

İstanbul'da konut, işyeri ve otomobiller için 3 bin hasar ihbarı yapıldı. 3 bin 17 hasar dosyasının 2 bin 41’ini konut, iş yeri ve sanayi tesislerine ilişkin başvurular oluşturdu. Kasko sigortası kapsamında açılan hasar dosyalarının sayısı ise 976'ya ulaştı. Hasar ödemelerinin toplam tutarının 4,5 milyar liraya yaklaşması bekleniyor.

TOPLAM TURARIN BÜYÜK KISMI YANGIN SİGORTALARINA AİT

Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, İstanbul'da 1,2 milyon konut ve işyerinin yangın poliçesi var. Bu poliçeler sel felaketlerini de kapsıyor. Araçların ise 2,6 milyonu kaskolu durumda.

Konutta sigortalılık oranı yüzde 20 iken, otomobillerde kasko oranı yüzde 43 seviyesinde.

Hasar ihbarlarının devam ettiği, 4,5 milyar TL'lik toplam hasar tutarının 4 milyarı yangın sigortalarına ait olduğu belirtildi.

İSTANBUL'UN ARDINDAN EN FAZLA HASAR KOCAELİ'DE

İstanbul'un ardından en fazla hasar Kocaeli'nden geldi. Yalova, Antalya ve Bursa'dan yapılan hasar ihbarları daha sınırlı sayıda kaldı.