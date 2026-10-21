İstanbul’u vuran selin sigorta maliyeti belli oldu: 3 bin hasar başvurusu yapıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Geçtiğimiz hafta İstanbul başta olmak üzere Antalya ve Kocaeli gibi birçok ilde etkili olan sel felaketinde çok sayıda ev, iş yeri ve aracı etkiledi. Yaşanan felaketin ardından sigorta bilançosu ortaya çıktı.
İstanbul'da konut, işyeri ve otomobiller için 3 bin hasar ihbarı yapıldı. 3 bin 17 hasar dosyasının 2 bin 41’ini konut, iş yeri ve sanayi tesislerine ilişkin başvurular oluşturdu. Kasko sigortası kapsamında açılan hasar dosyalarının sayısı ise 976'ya ulaştı. Hasar ödemelerinin toplam tutarının 4,5 milyar liraya yaklaşması bekleniyor.
Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, İstanbul'da 1,2 milyon konut ve işyerinin yangın poliçesi var. Bu poliçeler sel felaketlerini de kapsıyor. Araçların ise 2,6 milyonu kaskolu durumda.
Konutta sigortalılık oranı yüzde 20 iken, otomobillerde kasko oranı yüzde 43 seviyesinde.
Hasar ihbarlarının devam ettiği, 4,5 milyar TL'lik toplam hasar tutarının 4 milyarı yangın sigortalarına ait olduğu belirtildi.
İstanbul'un ardından en fazla hasar Kocaeli'nden geldi. Yalova, Antalya ve Bursa'dan yapılan hasar ihbarları daha sınırlı sayıda kaldı.