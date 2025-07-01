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 | Bengü Sarıkuş

İstanbul'un Haziran karnesi açıklandı: İşte en yüksek fiyat artışı olan alan

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan verilere göre, 2025 Haziran ayında İstanbul’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,77 oranında arttı. Peki fiyatların en çok yükseldiği ve düştüğü sektörler hangileri? İşte detaylar...

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İstanbul'un Haziran karnesi açıklandı: İşte en yüksek fiyat artışı olan alan
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 12:53
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 13:06

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan verilere göre perakende fiyatlar önceki aya göre yüzde 1,77 oranında arttı. İTO’nun 2023 baz yılına göre hesapladığı İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi’ne göre, 2024 Haziran ayına kıyasla fiyatlar yıllık bazda yüzde 44,38 oranında yükseldi.

İstanbul'un Haziran karnesi açıklandı: İşte en yüksek fiyat artışı olan alan

KONUT FİYATLARI LİSTE BAŞINDA

İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi’nde bir önceki aya kıyasla en yüksek artış yüzde 2,70 ile konut harcamaları grubunda kaydedildi. Ev eşyası harcamaları yüzde 2,57, lokanta ve oteller grubu yüzde 1,98, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 1,93, ulaştırma harcamaları yüzde 1,67 oranında artış gösterdi. Eğitim, çeşitli mal ve hizmetler, sağlık, haberleşme ve giyim gruplarında da sınırlı yükselişler yaşandı.

İstanbul'un Haziran karnesi açıklandı: İşte en yüksek fiyat artışı olan alan

EĞLENCE VE KÜLTÜR HARCAMALARI DÜŞTÜ

Alkollü içecekler ve tütün grubu yüzde 0,21 oranında artarken, eğlence ve kültür harcamaları yüzde 0,07’lik düşüşle endekste azalış gösteren tek kalem oldu.

İTO'nun değerlendirmesine göre, konut grubunda yer alan bazı ürün ve kamu hizmetlerinde yaşanan fiyat değişimleriyle birlikte, ev eşyası, ulaştırma ve lokanta harcamalarında piyasa koşullarına bağlı artışlar etkili oldu. Gıda grubundaki fiyat değişimleri ise mevsimsel etkilerle şekillendi.

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#Ekonomi
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