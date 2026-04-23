SON DAKİKA!
İşte 2026 ÖTV muafiyetli araç rehberi: Üst limit 2,8 milyon TL oldu, satış süresi 10 yıla çıktı!

Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle ortopedik engelli vatandaşlar için ÖTV’siz araç alım şartları güncellendi. 2026 üst limiti 2 milyon 873 bin 900 TL olarak belirlenirken, sadece Türkiye’de üretilen araçlar için geçerli olan yüzde 40 yerlilik şartı ve 10 yıl satılamaz şerhi dikkat çekti.

İşte 2026 ÖTV muafiyetli araç rehberi: Üst limit 2,8 milyon TL oldu, satış süresi 10 yıla çıktı!
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 06:07
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 06:14

Yeni yönetmelikle birlikte engelli vatandaşların araç alımındaki kriterler sertleşti. Alınabilecek aracın vergiler dahil satış fiyatı en fazla 2.873.900 TL olabiliyor. Muafiyetten yararlanabilmek için aracın en az yüzde 40 yerlilik oranına (Türkiye’de üretim) sahip olması gerekiyor. Daha önce 5 yıl olan aracı elden çıkarma (satış) süresi ise 10 yıla çıkarıldı.

İşte 2026 ÖTV muafiyetli araç rehberi: Üst limit 2,8 milyon TL oldu, satış süresi 10 yıla çıktı!

HABERİN ÖZETİ

İşte 2026 ÖTV muafiyetli araç rehberi: Üst limit 2,8 milyon TL oldu, satış süresi 10 yıla çıktı!

Yeni yönetmelikle engelli vatandaşların ÖTV muafiyetli araç alımındaki kriterler yeniden düzenlendi.
Alınabilecek aracın vergiler dahil satış fiyatı en fazla 2.873.900 TL olarak belirlendi.
Muafiyetten yararlanabilmek için aracın en az %40 yerlilik oranına sahip olması gerekiyor.
Daha önce 5 yıl olan aracı elden çıkarma süresi 10 yıla çıkarıldı.
ÖTV'siz araç alımında, aracı trafiğe çıkarabilmek için ortalama 15 gün süren bürokrasi zinciri ve 35.000 TL ile 90.000 TL arasında değişen maliyet bulunuyor.
Yerlilik şartı nedeniyle Togg, Fiat, Renault, Toyota ve Hyundai'nin bazı modelleri muafiyet kapsamında tercih edilebiliyor.
İşte 2026 ÖTV muafiyetli araç rehberi: Üst limit 2,8 milyon TL oldu, satış süresi 10 yıla çıktı!

MASRAF TABLOSU BELLİ OLDU: BAYİDEN ÇIKMAK YETMİYOR

ÖTV’siz araç alan bir vatandaşın aracı trafiğe çıkarabilmesi için ortalama 15 gün süren bir bürokrasi zincirini (TSE-TÜVTÜRK-Noter) tamamlaması gerekiyor. Bu sürecin 2026 yılı maliyeti 35.000 TL ile 90.000 TL arasında değişiyor:

Harcama Kalemi2026 Tahmini Maliyet
Fiziksel Donanım (Mekanik/Elektronik)15.000 TL - 90.000 TL
Mühendislik ve Proje Çizimi4.000 TL - 8.000 TL
TSE Onay Harcı5.280 TL
TÜVTÜRK Tadilat Muayenesi2.000 TL
Noter Ruhsat Tescili1.500 TL

FİYAT AVANTAJI: 2 MİLYONLUK ARAÇ 1,1 MİLYON TL

Motor hacmi 1,6 litreyi aşmayan ve yüzde 80 ÖTV dilimine giren yerli üretim araçlarda indirim oranı ortalama yüzde 44,4 olarak gerçekleşiyor. Bu hesapla, bayi liste fiyatı 2 milyon TL olan bir araç, muafiyetle yaklaşık 1,1 milyon TL’ye mal oluyor.

HANGİ MODELLER KAPSAMDA?

Yerlilik şartı nedeniyle muafiyet kapsamında tercih edilebilecek başlıca modeller şunlar:
• Togg: T10X ve T10F
• Fiat: Egea Sedan ve Egea Cross
• Renault: Clio, Megane Sedan ve Duster
• Toyota: Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR
• Hyundai: i20 ve Bayon

İşte 2026 ÖTV muafiyetli araç rehberi: Üst limit 2,8 milyon TL oldu, satış süresi 10 yıla çıktı!
