HABERİN ÖZETİ İşte 2026 ÖTV muafiyetli araç rehberi: Üst limit 2,8 milyon TL oldu, satış süresi 10 yıla çıktı! Yeni yönetmelikle engelli vatandaşların ÖTV muafiyetli araç alımındaki kriterler yeniden düzenlendi. Alınabilecek aracın vergiler dahil satış fiyatı en fazla 2.873.900 TL olarak belirlendi. Muafiyetten yararlanabilmek için aracın en az %40 yerlilik oranına sahip olması gerekiyor. Daha önce 5 yıl olan aracı elden çıkarma süresi 10 yıla çıkarıldı. ÖTV'siz araç alımında, aracı trafiğe çıkarabilmek için ortalama 15 gün süren bürokrasi zinciri ve 35.000 TL ile 90.000 TL arasında değişen maliyet bulunuyor. Yerlilik şartı nedeniyle Togg, Fiat, Renault, Toyota ve Hyundai'nin bazı modelleri muafiyet kapsamında tercih edilebiliyor.

MASRAF TABLOSU BELLİ OLDU: BAYİDEN ÇIKMAK YETMİYOR

ÖTV’siz araç alan bir vatandaşın aracı trafiğe çıkarabilmesi için ortalama 15 gün süren bir bürokrasi zincirini (TSE-TÜVTÜRK-Noter) tamamlaması gerekiyor. Bu sürecin 2026 yılı maliyeti 35.000 TL ile 90.000 TL arasında değişiyor:

Harcama Kalemi 2026 Tahmini Maliyet Fiziksel Donanım (Mekanik/Elektronik) 15.000 TL - 90.000 TL Mühendislik ve Proje Çizimi 4.000 TL - 8.000 TL TSE Onay Harcı 5.280 TL TÜVTÜRK Tadilat Muayenesi 2.000 TL Noter Ruhsat Tescili 1.500 TL

FİYAT AVANTAJI: 2 MİLYONLUK ARAÇ 1,1 MİLYON TL

Motor hacmi 1,6 litreyi aşmayan ve yüzde 80 ÖTV dilimine giren yerli üretim araçlarda indirim oranı ortalama yüzde 44,4 olarak gerçekleşiyor. Bu hesapla, bayi liste fiyatı 2 milyon TL olan bir araç, muafiyetle yaklaşık 1,1 milyon TL’ye mal oluyor.

HANGİ MODELLER KAPSAMDA?

Yerlilik şartı nedeniyle muafiyet kapsamında tercih edilebilecek başlıca modeller şunlar:

• Togg: T10X ve T10F

• Fiat: Egea Sedan ve Egea Cross

• Renault: Clio, Megane Sedan ve Duster

• Toyota: Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR

• Hyundai: i20 ve Bayon