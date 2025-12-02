Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

İşte fiyatı en çok artan ve ucuzlayan ürünler! İTO kritik raporu açıkladı

İTO’nun verilerine göre, İstanbul’da Kasım ayında fiyatı en çok artan sinema ve tiyatro bileti oldu. Karnabahar fiyatı yüzde 45,91 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 13:01
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 13:01

(İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen 2025 Kasım ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 178 adet ürünün fiyatında artış izlenirken, 57 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

İşte fiyatı en çok artan ve ucuzlayan ürünler! İTO kritik raporu açıkladı

KASIM AYINDA SİNEMA VE TİYATRO BİLET FİYATI YÜZDE 13 ARTTI

Kasım ayında eğlence ve kültür harcama grubunda yer alan sinema ve tiyatro bilet ücreti yüzde 13 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan mercimek yüzde 10,57, margarin yüzde 8,70, fındık ezmesi yüzde 8,47, kuru fasulye yüzde 7,87, gofret yüzde 7,62, portakal yüzde 6,91, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yer alan oyuncak yüzde 6,74, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan zeytinyağı yüzde 6,70, paketli toz tatlılar yüzde 6,70, reçel yüzde 6,57, pirinç yüzde 6,49, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan konserve mısır yüzde 6,18, çeşitli mal ve hizmetler grubunda yer alan şampuan yüzde 5,83, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan dondurulmuş börek yüzde 5,48, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan nohut yüzde 5,13 oldu.

İşte fiyatı en çok artan ve ucuzlayan ürünler! İTO kritik raporu açıkladı

KASIM AYINDA KARNABAHAR FİYATI YÜZDE 45,91 UCUZLADI

Kasım ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yer alan karnabahar fiyatı yüzde 45,91 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerin bazıları; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan kıvırcık salata yüzde 26,67,taze fasulye yüzde 20,35, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan uçak biletleri yüzde 17,02, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan pırasa yüzde 15,92, ıspanak yüzde 13,25, limon yüzde 13,21, dolmalık biber yüzde 11,84, mandalina yüzde 11,52, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan erkek mont yüzde 10,21, erkek kazak yüzde 9,65, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan salatalık yüzde 9,47, havuç yüzde 8,24, üzüm yüzde 7,85, muz yüzde 5,58, sivri biber yüzde 4,64 oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatları ralliye başlamak için bu rakamı bekliyor! Filiz Eryılmaz kader anını açıkladı
Bakan Işıkhan'dan kritik asgari ücret açıklaması: Emekli ve asgari ücretli öncelikli
ETİKETLER
#istanbul ticaret odası
#perakende fiyatlar
#tüketim
#En Çok Artış
#En Çok Azalış
#Kasım 2025
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.