İşverene kötü haber geldi! Beş puanlık sigorta prim indiriminde daraltma: Özgür Erdursun yorumladı

25 Kasım 2024 17:04 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 17:27

Asgari ücret zammı merak edilirken işverenler için sigorta prim desteğinde çarpıcı bir gelişme yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, kritik açıklamalarda bulundu. Usta, özel sektör işverenlerinin SGK’ya ödeyecekleri malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indiriminin 4 puan olacağını açıkladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kararı TGRT Haber'e yorumladı. İşverene kötü haberi verdi.

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İsteğe bağlı sigortalılar ve muhtarlar hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (b) bendi kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin, prime esas kazanç üzerinden 5 puanlık indirim 4 puana düşüyor. Haberi AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta verdi.

İŞVERENİN 5 PUANLIK SİGORTA PRİM İNDİRİMİ 4'E DÜŞECEK

Meclis’e sunulan kanun teklifinde, kamu kaynaklarının etkin kullanımı gerekçesiyle işverenlere sağlanan 5 puanlık sigorta prim indiriminin yeniden düzenlenmesi öngörülüyor.

"Sosyal Güvenlik’te 5 Puanlık İşveren Prim İndirimi" teşviğinin daraltılması konusuna ilişkin kritik bir gelişme yaşandı.

Meclis’e bugün gelen kanun teklifi maddesinde işveren sigorta prim indirimine ilişkin, “Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla özel sektör işverenlerine sağlanan beş puanlık sigorta prim indirimi yeniden düzenlenmektedir” denildi.

Ancak imalat sektörüne prim indirimi devam edecek.

Beş puanlık prim teşvikinin 2024 yılında devlete maliyeti 215 milyar lira.

Konuyla ilgili SGK Uzmanı Özgür Erdursun, karar hakkında TGRT Haber'e açıklamalarda bulundu;

İŞVERENİN MALİYETİ ARTACAK

"Asgari ücret 20 bin 2 lira 50 kuruştur. Asgari ücrette yüzde 5'lik bir teşvik vardır. Bir indirim söz konusudur. Brüt rakamın yüzde 5'i kadar peşin ödemelerde bu indirimden işverenler faydalanabilir. Kişi başı bu indirim yapılır. Yani 1000 liralık bir indirimdir. Şayet bu yüzde 5'lik indirim yüzde 4'e düşerse 1000 liralık indirim 800 liraya düşmüş olacak. Yani işverenin maliyeti 200 TL aratacak."