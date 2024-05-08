İsviçre Merkez Bankası'ndan 2016'dan beri ilk!

08 May 2024 14:36 - Güncelleme : 08 May 2024 14:44

İsveç Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama yapılan açıklamada, politika faizinin 0,25 baz düşürülerek yüzde 3,75’e çekildiği belirtildi.

8 YIL SONRA İLK!

Yüksek enflasyonla mücadele ettiğini açıklayan banka 2016'dan beri ilk kez faiz indirimine gitti. Para politikasında daha fazla gevşeme olasılığına işaret edilen açıklamada, "Ekonomik faaliyet zayıfken enflasyon hedefe yaklaştığında, para politikası gevşetilebilir." ifadesine yer verildi.

ENFLASYON ARTIŞI YÜKSELDİ

İsveç'te yıllık enflasyon, geçen yıl enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın da etkisiyle yüzde 10'un üzerine çıkmıştı. Geçen aylarda İsviçre, Çekya ve Macaristan merkez bankaları da faiz indirimine gitmişti.