Merkez Bankası'ndan sıkı adım, 2,5 ay sonra ilk!

08 May 2024 12:02 - Güncelleme : 08 May 2024 12:23

Ekonomi yönetiminin sıklıkla üzerinde durduğu miktarsal sıkılaşma için yeni adımlar atılmaya devam ediliyor. Piyasada oluşan likidite fazlalığını gidermek amacıyla açılan depo ihalesinin tutarının 200 milyar TL olduğu ifade edildi.

TUTARI DA BELLİ OLDU

TCMB 21 Şubat 2024 tarihinden sonra ilk kez TL depo alım ihalesi açtı. Açılan ihalenin tutarı 200 milyar TL tutarında olduğu öğrenilirken son açılan ihalenin de aynı miktarda olduğu biliniyor.

LİKİDİTE FAZLASI VAR

Merkez Bankası verilerinden elde edilen bilgilere göre, son iki günde sistemde likidite fazlası tespit ediliyor. Buradan hareketle bankacılık sisteminde 7 Mayıs tarihinde likidite fazlası 86,6 milyar TL olarak kaydedildi.

MERKEZ SIK SIK VURGULADI

Öte yandan TCMB Aralık ayında “parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla” TL depo ihaleleri açabileceğini duyurdu.

TCMB 25 Nisan tarihli PPK toplantısına ilişkin karar metninde likidite gelişmelerinin yakından takip edilerek, gerektiğinde sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılmasının sürdürüleceğini ifade etti.