İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Milli Teknoloji Atölyesi Açılış Töreni gerçekleştirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nde bulunan Turgut Özal Yabancı Diller Yüksekokulu Kongre ve Öğrenci Sosyal Merkezi'nde düzenlenen programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ve çok sayıda davetli katıldı. Program, açılış töreni ve protokol konuşmalarıyla başladı. Bakan Kacır'ın konuşmasının ardından atölyenin açılışı gerçekleştirildi.

HABERİN ÖZETİ İTÜ'de Milli Teknoloji Atölyesi açıldı: AR-GE harcamaları 20 milyar dolara ulaştı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin teknoloji geliştirme ve üretme kapasitesinin son 23 yılda büyük bir sıçrama yaptığı belirtildi. 23 yıl öncesine göre teknopark sayısı 2'den 114'e, teknopark şirketi sayısı ise 56'dan 12.500'e yükseldi. Toplam AR-GE harcamaları 1,2 milyar dolardan 20 milyar dolara ulaştı ve özel sektörün AR-GE payı %25'ten %65'e çıktı. İhracat 36 milyar dolardan 273 milyar dolara, sanayi katma değeri ise 41 milyar dolardan 246 milyar dolara yükseldi. Savunma sanayisi başarılarının Türk üniversitelerinde yetişmiş insan kaynağıyla hayata geçirildiği vurgulandı. Üniversitelerin bilimsel üretim kapasitesinin 23 yıl içinde nicelik ve nitelik yönleriyle ileri bir düzeye geldiği ifade edildi.

Burada bir konuşma yapan Bakan Kacır, Türkiye'nin teknoloji geliştirme ve üretme kapasitesinin son 23 yılda büyük bir sıçrama yaptığını belirterek, "23 yıl öncesinde Türkiye'de sadece 2 teknopark varken, bugün 114 teknoparktan söz ediyoruz. Sadece 56 teknopark şirketi varken, bugün 12 bin 500'den fazla teknoloji geliştiren teknopark şirketinden söz ediyoruz. Toplam AR-GE harcamalarımızın 1,2 milyar dolardan 20 milyar dolara yükseldiğini; araştırma geliştirmede özel sektörün payının yüzde 25’ler düzeyinden yüzde 65’ler seviyesine çıktığını görüyoruz. Yani Türk özel sektörü, araştırma geliştirme ve katma değerli üretim konusunda muazzam bir kabiliyet kazanmıştır. Bütün bunlar Türk milletinin hep birlikte başardığı işlerdir. Bu sayede ihracatımızı 36 milyar dolardan 273 milyar dolara yükselttik. Sanayi katma değerimizi 41 milyar dolardan 246 milyar dolara çıkardık. İnşallah daha gidecek çok yolumuz var" dedi.

Konu Değer (23 Yıl Önce) Değer (Bugün) Gelişim Teknopark Sayısı 2 114 +112 Teknopark Şirketi Sayısı 56 12.500+ Büyük Artış Toplam AR-GE Harcamaları 1,2 Milyar $ 20 Milyar $ Yaklaşık 16.6 Kat Artış AR-GE'de Özel Sektör Payı %25 %65 +40 Puan İhracat 36 Milyar $ 273 Milyar $ Yaklaşık 7.6 Kat Artış Sanayi Katma Değeri 41 Milyar $ 246 Milyar $ Yaklaşık 6 Kat Artış

İNOVASYON YOLCULUĞU VE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞ MERKEZDE

Türkiye'nin özellikle son dönemde bütün dünyanın dikkatle izlediği, dostlarının gıptayla, hasımlarının endişeyle seyrettiği savunma sanayisi başarılarıyla bir öz güven devrimi inşa ettiğini söyleyen Bakan Kacır, "Bugün savunma sanayinde tüm kritik platformlarda kendi kabiliyetlerini ortaya koyabilen, kendi sistemlerini ve çekirdek teknolojilerini geliştirebilen, insansız hava araçları gibi alanlarda dünya lideri olabilmiş bir Türkiye’den söz ediyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına adım attığımız bu dönemde bu başarılar hepimiz için büyük bir iftihar kaynağı, aynı zamanda gelecek için umut kaynağıdır. Türkiye, araştırma, geliştirme, inovasyon yolculuğunu, üniversite-sanayi işbirliğini merkeze alan bir yaklaşımla hayata geçiriyor. Türk üniversiteleri de bu süreçte üzerlerine düşen sorumluluğu başarıyla yerine getirmektedir. Bu sorumluluğun başında şüphesiz beşeri sermayemizi çok iyi yetiştirebilmek, insan kaynağımıza en ileri düzeylerde imkanlar sunabilmek ve dünyayla yarışabilecek bir insan kaynağı oluşturabilmek geliyor" diye konuştu.

Bugün Türkiye'nin savunma sanayisinde 4 binden fazla firmada 100 binden fazla çalışanla ortaya koyduğu başarıların Türk üniversitelerinde yetişmiş insan kaynağıyla hayata geçirildiğini belirten Bakan Kacır, "23 yıl önceyle kıyasladığımızda her yıl 6 misline yakın bir bilimsel üretim düzeyinden bahsediyoruz. Hem nicelik hem nitelik yönleriyle Türkiye'nin üniversitelerinin 23 yıl içerisinde bilimsel üretim kapasitesinin çok daha ileri bir düzeye geldiğini büyük bir mutlulukla görüyoruz. Üniversitelerimiz arasında bazılarının sorumluluğu daha fazla. Çünkü onlar tarihimizden taşıdıkları bir misyonu, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda lokomotif olma, öncü olma misyonunu sürdürmek zorundalar" ifadelerini kullandı.