İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan asgari ücret çıkışı

13 Kasım 2024 11:17 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 16:23

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında 2025 asgari ücretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, Temmuz ayında da artırılması koşuluyla yeni asgari ücretin en az 28 bin TL olması gerektiğini söyledi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret artışı için rakam veren Dervişoğlu, 2025 yılının Temmuz ayında da artırılması koşuluyla en az 28 bin lira olması gerektiğini söyledi.

"ÇALIŞANIN YAŞADIĞI REFAH KAYBINI TELAFİ EDİLEMİYOR"

Dervişoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İYİ Parti olarak net asgari ücret beklentimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz: 2024 yılı için yıl sonu TÜFE tahminini en son yüzde 44 olarak revize edilmiştir. 2024 yılında yıllık ortalama tüketici fiyat artışı en az yüzde 58,5 olacaktır. Biz diyoruz ki en azından, millete çekinmeden yalan söyleme cüreti göstererek, oynadığınız sahte enflasyonu baz alın. Gerçekleşen enflasyon kadar ücret artışı yapmak, çalışanın yaşadığı refah kaybını telafi etmemektedir.

"28 BİNİN ALTINDA KALAN ASGARİ ÜCRET ZULÜMDÜR"

İşverenlerin de durumu göz önünde bulundurularak temmuz ayında tekrar arttırılmak kaydıyla, 2025 yılının ilk yarısında net asgari ücret en az 28 bin lira olmalıdır. Bunun altında kalan ücret, Türk milletine zulümdür. Bu zulmün hesabını sormak da boynumuzun borcudur.