İzmir'de altın piyasasında yaşanan hareketlilik ve oluşan uzun kuyrukların ardından İzmir Kuyumcular Odası, ziynet altın fiyat ekranlarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Son günlerde altın talebindeki artış nedeniyle kentteki kuyumcularda büyük yoğunluk yaşanırken, bazı işletmelerde altın stokları tükendi.

HABERİN ÖZETİ İzmir Kuyumcular Odası'ndan zinet altın kararı! İzmir Kuyumcular Odası, artan altın talebi ve piyasadaki sağlıksız fiyat oluşumu nedeniyle ziynet altın fiyat ekranlarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Son günlerde İzmir'de altın talebindeki artış nedeniyle kuyumcularda büyük yoğunluk yaşandı. Bazı kuyumcularda altın stokları tükendi. İzmir Kuyumcular Odası, piyasada fahiş fiyat oluşumunu ve karaborsacılığı engellemek amacıyla bu kararı aldı. Ziynet altınlarda uygulanan fiyat politikasının değiştirildiği ve darphane ürünlerine ilave bedeller konulduğu belirtildi. Merkezdeki sağlıksız fiyatlama düzeni normalleşinceye kadar süreç takip edilecek.

ALTIN FİYATLARINDA KARABORSA BAŞLADI!

Yaşanan bu gelişmelerin ve piyasadaki fiyat dalgalanmalarının ardından İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Ziynet altınlarda uygulanan fiyat politikasının değiştirildiğini ve darphane ürünlerine ilave bedeller konulduğunu belirten Buyrukçu, "Piyasada fahiş fiyat oluşumuna zemin hazırlanması ve bu durumun karaborsacılık anlayışını beslemesi nedeniyle İzmir Kuyumcular Odası olarak, esnafımızın ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ziynet altın fiyat ekranlarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunmaktayız. Merkezde oluşan bu sağlıksız fiyatlama düzeni normalleşinceye kadar sürecin yasal takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altındaki inişli çıkışlı haraketlilik 26 Mart Perşembe gününde de devam ediyor. Günlerdir sert düşüşler yaşayan altında dün başlayan yükseliş bugün de etkisini gösteriyor. 5 bin 800 seviyesine kadar gerileyen altın fiyatları günü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.440,66

SATIŞ: 6.441,53

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.021,00

SATIŞ: 12.679,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 43.781,40

SATIŞ: 44.710,33