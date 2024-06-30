İzmir'deki su zammı Özgür Özel'in kardeşini isyan ettirdi 'Böyle mi yöneteceksiniz'

30 Haziran 2024 11:36 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 11:36

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CHP lideri Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel, İzmir'de yapılan su zammını sosyal medyadan eleştirdi.

Özgür Özel'in kardeşi İzmir'deki su zammına isyan ederek İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı hedef aldı.

İzmir'de suya indirim sözünün seçim vaadi olarak verildiğini hatırlatan Barış Özel, seçim sonrası elektrik zammından bile yüksek zam yapıldığını belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL'İN KARDEŞİNDEN SU ZAMMI İSYANI

İZSU Genel Müdürlüğü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, İzmir'de suya yüzde 45 zam uygulandı.

Karara en büyük tepkiyi gösteren Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel oldu.

Barış Özel İzmir'deki su zammına isyan ederek İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı hedef aldı.

Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İzmir'de suya indirim sözü seçim vaadi olarak verilmişken, seçim sonrası elektrik zammından bile yüksek zam yapılıyor. Türkiye'nin en pahalı suyuna katmerli zam resmen. Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i? Yazıktır bu halka!" ifadelerini kullandı.

İzmir'de suya indirim sözünün seçim vaadi olarak verildiğini hatırlatan Barış Özel'in paylaşımları şöyle;