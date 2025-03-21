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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

İznini kullanmayanlara yüzde 50 zamlı ödeme! Çalışan kadınlar bu hakkını bilmiyor

Yargıtay kararı ile süt izni kullanamayan kadın işçilerin yüzde 50 zamlı ücret alacağı kesinleşti. Detayları SGK Başuzmanı İsa Karakaş aktardı. İşveren tarafından süt izni kullandırılmazsa, kadın işçiye kullanamadığı sürenin ücreti yüzde 50 zamlı olarak ödenmek zorunda.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 14:06

Süt izni kullanamayan kadın işçilere yüzde 50 zamlı ödeme yapılması zorunlu tutuldu. İşverenler tarafından süt izni engellenmesi halinde 21.213 TL idari para cezası uygulanacak.

ÇOĞU ÇALIŞAN ANNE BU HAKKINI BİLMİYOR

İsa Karakaş'ın İstanbul Ticaret Gazetesi'ndeki köşesinde yer alan bilgiler şöyle;

Kadın çalışanların doğum sonrası hakları genişliyor. Birçok işçi ve işverenin bilmediği süt izni detayları netleşti. Yargıtay kararı ile süt iznini kullanamayan kadın işçilerin yüzde 50 zamlı ücret alacağı kesinleşti.

SÜT İZNİ KULLANMAYANLARA ZAMLI ÖDEME

İşveren tarafından süt izni kullandırılmazsa, kadın işçiye kullanamadığı sürenin ücreti yüzde 50 zamlı olarak ödenmek zorunda. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin kararı bu hakkı açıkça ortaya koyuyor.

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GÜNDE 1,5 SAAT SÜT İZNİ HAKKI

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, bir yaşından küçük çocuğu olan kadın çalışanlar, günde toplam 1.5 saat süt izni kullanabilir. İşçi, bu sürenin hangi saatlerde ve nasıl kullanılacağını kendisi belirler.

İŞVERENE 21.213 TL CEZA

Kadın çalışanların süt iznini engelleyen işverenlere 2025 yılı itibarıyla her bir işçi için 21.213 TL idari para cezası uygulanacak.

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SÜT İZNİ TOPLU KULLANILAMAZ

Bu izin toplu olarak kullanılamıyor ve bebeğin 1 yaşını doldurmasıyla birlikte sona eriyor. Ancak işveren, işçi lehine süreyi artırabilir. İsa Karakaş'ın aktardığına göre, işverenlerin kanuna uygun hareket etmemesi halinde ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

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Sıkça Sorulan Sorular

Süt izni 2 yaşına kadar mı?
Bu kanun uyarınca, kadın çalışanlara 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için gün içinde toplamda 1,5 saatlik süt izni verilir. Bu izin, yeni annelerin bebekleriyle daha fazla zaman geçirebilmelerini ve emzirme sürecini desteklemeyi amaçlar.
ETİKETLER
#Çalışan Anne Bakıcı Desteği
#Çalışan Anneler
#süt izni
#Ekonomi
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