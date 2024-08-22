Japonya'da pirinç alarmı! Market rafları boş kaldı, panik alımları başladı

22 Ağustos 2024 16:24 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 16:37

Japonya, pirinç kıtlığıyla karşı karşıya. Japonya Tarım Bakanlığı temsilcisi Hiroshi Itakura, Nankai Çukuru depremi nedeniyle artan endişeler gibi bir dizi faktörün bir araya gelmesiyle şu anda genel bir kıtlık yaşandığını söyledi. Japonya'da pirinç stokları 25 yılın en düşük seviyesine geriledi.

MARKETLERDE PİRİNÇ BULUNMUYOR

Japonya'nın pirinç stokları, bu yüzyılın en düşük seviyeye düştü.

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığı'na göre, özel sektördeki pirinç stokları 1,56 milyon tona geriledi.

1999'dan bu yana en düşük seviyeye inen stoklar, geçen yıla göre yüzde 20'lik bir düşüş yaşadı.

Hiroshi Itakura, "Pirinç yılda sadece bir kez üretilen bir ürün ve başlıca pirinç üreten bölgeler Eylül ayında yeni pirinç hasadına başlıyor, bu nedenle Ağustos her zaman yılın en kıtlık zamanı oluyor" dedi.

Pandemiden sonraki birkaç yıl boyunca, COVID-19 krizi sırasında daha az insanın dışarıda yemek yemesi nedeniyle pirinç fazlası olduğunu ekledi. Ancak bu yıl, fazlalık sonunda tükendi ve talep de normal seviyesine geri döndü.

PİRİNÇ STOĞU BAŞLADI

Itakura, "Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında zaten hafif bir kıtlık vardı, ancak bununla birlikte, son bir iki haftada Nankai Çukuru depremiyle ilgili uyarı, dağıtım sektöründeki insanlara göre su ve acil durum malzemeleri gibi şeylerin yanı sıra pirinç satışlarının artmasına yol açtı," dedi ve geçen hafta Kanagawa ve Ibaraki vilayetlerinde meydana gelen depremlerin de insanları pirinç stoklamaya yöneltmiş olabileceğini sözlerine ekledi.

Pirinç kıtlığının diğer nedenleri arasında, ülkeye gelen turistlerin tüketiminin artması ve yüksek sıcaklıkların hasada etkisi olduğu belirtiliyor.

Pirinç fiyatlarının diğer ürünlere kıyasla enflasyondan daha az etkilenmesi de daha fazla insanın diğer temel gıdalar yerine pirinç satın almasına yol açtı.

ARZ SIKINTISI ENDİŞELERİ GEÇİCİ OLABİLİR

Yeni hasat edilen pirinç olan shinmai'nin raflara çıkmaya başlamasıyla birlikte arz sıkıntısı endişeleri yakında ortadan kalkabilir.

Yeni pirincin dağıtımı, 'erken pirinç' olarak kabul edilen Miyazaki ve Kagoshima'dan Koshihikari'nin mağazalara girmeye başlamasıyla kademeli olarak başladı.

panikle satın alma uyarısı yapıldı.

Japonya temsilcileri panikle satın alma yapmaya dikkat çekti.

Temsilci, "İnsanlar için yeterli stok var, bu nedenle hükümet insanlardan sakin kalmalarını ve buna göre hareket etmelerini istiyor. Hem üretici hem de tüketici için pirinç arzı ve talebi arasında sağlıklı bir denge sağlamak çok önemli mevcut durumu yakından takip etmeli ve üretim çabalarımızın 2025'te pirinç üretimine olan taleple uyumlu olduğundan emin olmalıyız." dedi.