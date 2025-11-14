Joker Glint, bitkisel içerikli temizlik ürünlerinde yeni bir alternatif sunuyor

İzmir merkezli fabrikasında vegan–Bio–Eco standartlarına uygunluğu, helal sertifikası, alkol içermeyen ve kokusuz yapısı, markayı bu alanda öne çıkan seçeneklerden biri haline getiriyor.

KADIN GİRİŞİMCİLİKTEN TÜRKİYE’NİN ÖNCÜ MARKASINA

Joker Glint’in temelleri, kadın girişimci Pınar Dalmış (Sevgil) tarafından 13 yıl önce atıldı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olan Dalmış, sürdürülebilir ve bitkisel içerikli temizlik ürünleri üretme vizyonuyla yola çıktıklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“13 yıl önce kadın üretici olarak çıktığımız bu yolda, doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyen temizlik ürünleri üretmeyi kendimize misyon edindik. Bugün Joker Glint’in yüzlerce eve, iş yerine ve işletmeye ulaşması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bitkisel içerikli temizlikte Türkiye’ye yeni bir standart kazandırmayı hedefliyoruz.”

VEGAN–BİO–ECO UYUMLU İÇERİK

Marka tarafından geliştirilen bitkisel bazlı formülün, çevre hassasiyetiyle yüksek temizlik performansını bir araya getirdiği belirtiliyor. Joker Glint, sürdürülebilirlik ve insan sağlığı odağıyla yeni tüketici eğilimlerine yanıt verme hedefinde.

Joker Glint ürünlerinde kullanılan bileşenler tamamen bitkisel kaynaklardan elde ediliyor. Gerçek ve orijinal Joker Glint ürünlerinin tümünde Vegan standartlarının karşılanması, üretimde hayvansal türev kullanılmadığını gösterirken, Bio/Eco uyumluluğu da ürünün biyolojik olarak çözünebilir ve çevresel etkisi düşük bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyuyor.

HELAL SERTİFİKASIYLA DESTEKLENEN ÜRETİM SÜRECİ

Markanın helal sertifikasına sahip olması, ürün içeriği ve üretim süreçlerinin belirli etik ve teknik kriterlere uygun yürütüldüğünü belgeleyen unsurlar arasında yer alıyor. Bu doğrultuda ürünlerin geniş tüketici grupları için uygun bir seçenek sunduğu ifade ediliyor.

Joker Glint, özellikle hassas alanlar için tercih edilebilecek alkol içermeyen bir formüle sahip. Ürünün kokusuz olması ise evlerden iş yerlerine, sağlık kurumlarından kapalı mekanlara kadar geniş bir kullanım alanı yaratıyor.

Marka, bitkisel içeriklere dayalı üretim anlayışı ve sürdürülebilirlik yaklaşımıyla temizlik ürünleri kategorisinde alternatif bir çizgi oluşturmayı hedefliyor. Joker Glint’in, çevre dostu ürünlere yönelik artan ilgiyi dikkate alarak bu alanda kendine konumlandığı belirtiliyor.