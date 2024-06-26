Kademeli emeklilik bekleyenleri üzecek haber! İsa Karakaş canlı yayında duyurdu

26 Haziran 2024 14:40 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 14:40

2000- 2008 arası SGK girişi olanlar torba yasa maddelerinde erken emeklilik teklifi olup olmadığını merak ediyor.

Son günlerde kademeli emeklilik yasası gündemden düşmüyorken SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan açıklama geldi.

Karakaş, emeklilikte kademe bekleyenlerle ilgili üzecek haberi verdi.

EMEKLİLİKTE KADEME BEKLEYENLER ÜZÜLECEK

EYT'nin ikinci bir yolu olarak görülen kademeli emeklilik, son zamanlarda milyonlarca çalışanın gündemindeydi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini (EYT) kaçıranlar için emeklilik sisteminde er ya da geç düzenleme bekleniyordu.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, EYT düzenlemesini kaçıran 2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişi olan SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca çalışan için konuştu.

Düzenlemenin detaylarıyla ilgili her gün yeni iddialar ortaya atılırken SGK Uzmanı İsa Karakaş şu anda bu konuyla ilgili bir çalışma olmadığını aktardı.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Milyonlarca çalışanın belirlenen yaş ve prim gününe ulaştıktan sonra kısmi olarak emekli olmasını sağlayan kademeli emeklilik yasası için gözler Meclis'e döndü.

Karakaş, TGRT Haber kanalında katıldığı yayında, "Kademeli emeklilik hakkında henüz net bir açıklama yok." dedi.

Torba Yasa görüşmelerinin başlamasıyla konu netleşebilir.

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını söylemişti.