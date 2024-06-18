Kakao fiyatları rekor seviyelere yükseldi! Çikolata tutkunlarını üzecek zam haberi kapıda

18 Haziran 2024 11:20 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 11:19

Türkiye havada Avrupa'nın en yoğun 3. ülkesi oldu

Türkiye havada Avrupa'nın en yoğun 3. ülkesi oldu

Kakao fiyatları bu yıl yükselişe geçti. Çikolata severlere kötü haber! Kakao tarihi zirvesini gördü

Küresel piyasalarda uzun aradan sonra tekrardan 10 bin doları gören Kakao fiyatları Türkiye'de zam şampiyonu oldu.

Fiyatı 10 bin dolara dayanan kakao çikolata da zam getirebilir.

KAKAO FİYATI 10 BİN DOLAR OLDU

Kakao, bu yılın nisan ayında metrik ton başına 11 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Mahsul ise hala gıda şirketlerinin ödemeye alışık olduğunun çok üzerinde.

CNBC'nin haberine göre, zayıf rekolte raporları, arzla ilgili endişeleri tetikledi ve emtianın son aylardaki yükselişi arttı.

Gıda şirketleri ise artan kakao fiyatları ile mücadele etmekte zorlandı.

En büyük şekerleme şirketlerinin çoğu - Hershey, M&M's üreticisi Mars, Kinder'in sahibi Ferrero ve Cadbury'nin sahibi Mondelez mevcut tüketici tepkisi nedeniyle fiyatları yükseltme konusunda isteksiz davrandı.

Ancak bu şirketler 2025 yılına gelindiğinde, kakaolar için çok daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak.

KAKAODA BÜYÜK AÇIK BEKLENİYOR

Rabobank'ın raporuna göre, bu sezonki kakao mahsulünün en az altmış yılın en büyük açığını vereceği öngörüldü.

Dünya kakao arzının büyük bölümünü yetiştiren Batı Afrika, mahsul hastalıkları ve çiftçilere satış noktasında ödenen ve çiftlik kapısı fiyatlandırması olarak adlandırılan düşük fiyatlardan ciddi oranda etkilenecek.

Mondelez ve Hershey yöneticileri kakaodaki artışın en azından bir kısmının piyasa spekülasyonlarından kaynaklandığına inandıklarını ifade etti.

EMTİA FİYATLARI ŞİRKETLERİ ZORLUYOR

Emtianın artan maliyeti birçok gıda şirketini zorluyor.

Ne satın alacakları konusunda daha seçici hale gelen tüketiciler marketlerde gördükleri fiyatlardan hala memnun değilken son iki yılda birçok şirket, enflasyonla başa çıkmak için fiyatları artışına gitti.

ÇİKOLATAYA ZAM GELİR Mİ?

Artan fiyatlardan kaynaklı çikolata ticareti yapmayan gıda şirketleri, özellikle yeni ürünler söz konusu olduğunda bu aromadan kaçınmaya başlayabilir.

Fachner mayıs ayında "Çikolata kullanmamızı engellemeyecek, ancak 'Şimdi, bu yeniliği bu yeni fiyatlandırma ile yaparsak, satılabilir mi? Ve sonra sattığımızda, 'Müşterinin satabileceği ve hala iyi bir marj elde edebileceği kadar düşük bir maliyette mi?" dedi.

Kakao fiyatları geçen yıl üç kattan fazla arttı. Hal böyle olunca da şekerleme ve çikolataların fiyatları da arttı. Kakao fiyatlarındaki artışla başa çıkılamazken çikolataya yeni bir zam bekleniyor.