Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 15:34

Kalkınma Yolu’nda dev enerji hamlesi! Yıllık 80 milyar dolarlık potansiyel

Kalkınma Yolu Projesi, petrol, doğal gaz ve elektrik hatlarıyla dev bir enerji koridoruna dönüşebilir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güzergâh üzerinden günlük 2,5 milyon varile kadar petrol taşınabileceğini ve petrol ile doğal gaz taşımacılığının yıllık yaklaşık 80 milyar dolarlık ekonomik büyüklük oluşturabileceğini açıkladı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kalkınma Yolu’nda dev enerji hamlesi! Yıllık 80 milyar dolarlık potansiyel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 15:34

, Basra Körfezi'nden kara ve demir yollarıyla Türkiye ve Avrupa'ya uzanıyor. Proje ile ve Türkiye'nin enerji kaynakları açısından birbirine bağlanması planlanırken, küresel anlamda da önemli bir ticari koridor oluşturulması amaçlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve heyetinin 'yı ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye ve Irak arasındaki enerji ilişkilerinin yeni ve çok daha güçlü bir boyuta taşınacağını, ortak coğrafyanın istikrarı ve refahı için birçok projenin hayata geçirileceğini söyledi.

Kalkınma Yolu Projesi'nin sadece ticaret ve ulaştırma bağlantısı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, "Türkiye olarak Kalkınma Yolu'nun yalnızca bir ulaştırma koridoru değil, petrol, doğal gaz ve güzergah boyunca elektrik iletim hatlarıyla desteklenen stratejik bir 'enerji yolu' olarak inşa edilmesinde kararlıyız. Enerji altyapısının eş zamanlı ve entegre biçimde geliştirilmesi halinde güzergahın ekonomik değeri önemli ölçüde artacaktır." ifadelerini kullandı.

Kalkınma Yolu’nda dev enerji hamlesi! Yıllık 80 milyar dolarlık potansiyel

Projenin enerji boyutunda özellikle Irak petrolünün önemli bir potansiyel sunduğuna işaret eden Bayraktar, güzergah üzerinden günlük 2,5 milyon varile kadar petrol taşıma kapasitesine ulaşılabileceğini söyledi.

Bayraktar, Irak'ın günlük yaklaşık 4 milyon varil petrol ürettiğini, Kuveyt'in de günlük yaklaşık 2 milyon varil petrol üretim kapasitesine sahip olduğunu belirterek, bölgedeki üretimin önemli bölümünün buraya yönlendirilmesinin mümkün olduğunu kaydetti.

Güzergah üzerinden günlük 2,5 milyon varil kapasiteye ulaşılması halinde ortaya çıkacak ekonomik değere de dikkati çeken Bayraktar, "Biz eğer 2,5 milyon varil günlük kapasiteye çıkarsak ki üretim Irak'ta var. Irak 4 milyon varil üretiyor. Kuveyt günde 2 milyon varil petrol üretiyor. Yani bunun yüzde 50'sini, yüzde 40'ını eğer bu rotaya koyabilirsek, bunun ekonomik değeri yılda yaklaşık 65-70 milyar doları buluyor." diye konuştu.

Kalkınma Yolu’nda dev enerji hamlesi! Yıllık 80 milyar dolarlık potansiyel

KALKINMA YOLU'NUN DOĞAL GAZ TAŞIMA POTANSİYELİ VAR

Bayraktar, Kalkınma Yolu'nun doğal gaz açısından da önemli potansiyel taşıdığını belirterek, özellikle Katar'ın gaz ihracatının alternatif yollar üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasının gündeme gelebileceğini ifade etti.

Katar'ın Körfez'in en önemli doğal gaz ihracatçısı olduğunu anımsatan Bayraktar, ülkenin gaz ihracatının büyük ölçüde LNG tankerleriyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Bayraktar, Katar'ın doğal gaz ihracatında Hürmüz Boğazı'na ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, Kalkınma Yolu'nun "enerji yolu"na dönüştürülmesinin Katar gazı açısından alternatif bir güzergah oluşturabileceğini belirtti. Bakan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Katar gazının Irak üzerinden özellikle bu Kalkınma Yolu'yla, enerji yoluna çevrilmesi halinde, bu şekilde Türkiye'ye gelmesi, bir miktar gazın Türkiye'de kalması, bir miktar gazın Avrupa'ya ihraç edilmesi gibi bir projeyi de buna eklediğinizde bu petrol ve doğal gaz, sadece yıllık 80 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklük ortaya çıkarıyor. Kalkınma Yolu yalnızca Irak ile Türkiye arasındaki ticaret ve ulaştırma bağlantısını güçlendiren bir proje olmaktan çıkarak, petrol, doğal gaz ve elektrik altyapısını da kapsayan çok boyutlu bir enerji koridoruna dönüşebilecek."

Kalkınma Yolu’nda dev enerji hamlesi! Yıllık 80 milyar dolarlık potansiyel

"CEYHAN KÜRESEL BİR ENERJİ ÜSSÜ OLABİLİR"

Enerjide arz güvenliğinin kritik hale geldiği bu dönemde, doğal gaz ve petrol taşımacılığının önemli noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'na alternatiflerin önem kazandığını ifade eden Bayraktar, Kerkük-Ceyhan Boru Hattı'nın Basra'ya kadar uzatılıp kapasitesinin artırılmasının Körfez bölgesi ve Hürmüz Boğazı'na güçlü alternatif oluşturması açısından önemli olduğunu aktardı.

Bu bağlamda TPAO'nun Kerkük sahalarının yanı sıra Irak'ta farklı sahalarda da etkin rol almasının amaçlandığını belirten Bayraktar, "Yeni Irak hükümeti ile yakın işbirliği içerisinde somut projeleri hayata geçirmeye güçlü şekilde devam edeceğiz. Irak Başbakanı Sayın Ali ez-Zeydi'nin ifade ettiği 1 milyon varil ham petrol tedariki hedefine ulaşmayı, ticaret hacmini artırarak Ceyhan'ı küresel bir enerji üssü haline getirmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mekke İttifakı'nda kritik toplantı! Prof. Dr. Şeyhanlıoğlu'ndan dikkat çeken değerlendirme
Enflasyonda 4 yıl sonra bir ilk! Necmettin Batırel’den faiz ve Borsa İstanbul mesajı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#ankara
#Alparslan Bayraktar
#kalkınma yolu projesi
#Irak
#Basim Muhammed Hüdeyir
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.