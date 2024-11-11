Kampanyada en merak edilen 15 soru cevap buldu: 'Kredi için gelir şartı aranır mı?'

11 Kasım 2024 02:13 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 02:26

Deprem riski altındaki İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için 39 ilçeyi kapsayan kentsel dönüşüm kampanyasında en çok merak edilen 15 soru cevap buldu. Başvuru tarihleri ve kredi için gelir şartı aranıp aranmayacağıyla ilgili sorular detaylı yanıt buldu. İşte kentsel dönüşüme başvuru için 15 soru ve cevap...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünün kontrolünde başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyası İstanbul​ için başlatıldı. İstanbul'un 39 ilçesinde deprem riski​ taşıyan binalar için dönüşüm fırsatı tanıyan proje için harekete geçildi. Bakanlık en merak edilen 15 soruyu ve yanıtlarını yayımladı.

EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR

En çok merak edilen, 'Yarısı Bizden' kampanyasından kimler faydalanabilir?, kampanyaya nasıl başvuru yapılır?, 'Tahliye/taşınma desteği ne kadar?' 'destekten kiracılar faydalanabilir mi?' gibi binasını dönüşüme sokmak isteyenlerin soruları yanıtlandı.

SÜRE SINIRI VAR MI?

9 Ağustos 2024'te yeni başvuru döneminin başlatıldığı kampanyaya artık süre kısıtlaması olmayacağı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamayı Bakan Murat Kurum'un yaptığı hatırlatıldı.

Açıklamaya göre kampanya kapsamında hak sahibinin bir konutu için 700 bin lira hibe ve 700 bin lira kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin lira kredi verildi.

İnşaatları TOKİ​ ya da Emlak Konut'un üstlendiği ve hibe tutarı bina maliyetinden düşürüldüğü, arta kalan borcun uzun vadeli ödeme koşullarıyla taksitlendirildiği açıklamada kaydedildi.

15 SORU VE YANITLARI:

'Kampanyada kimler faydalanabilir?' sorusu, "İstanbul'un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilir" şeklinde yanıtlandı.



'Proje ön şartları nelerdir?' sorusuna, "Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemeli" cevabı verildi.



'Ev/iş yerimin riskli olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?' sorusu, "Bakanlığa bağlı lisanslı kuruluşlara karot örneği baktırılarak risk durumu tespit edilir" diye yanıtlandı.



'Yarısı Bizden'e nasıl başvuru yapılır?' sorusuna "e-Devlet başvurusuna gerek duyulmaz. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibiyle hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır" yanıtı verildi.



'TOKİ ve Emlak Konut inşaat desteği veriyor mu?' sorusu, "Bina yerine alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanması halinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle destek sağlanır" şeklinde yanıtlandı.



'Alan bazlı büyük dönüşümde hangi kolaylıklar sağlanır?' sorusu, "700 bin TL'lik hibe, TOKİ ya da Emlak Konut ile de inşa desteği verilir" diye cevaplandı.



'Alan bazlı dönüşümde geri ödeme nasıl yapılır?' sorusuna, "Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülür arta kalan borç ise uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirilir" yanıtı verildi.



'Yüklenici firma ile dönüşümde her konut/iş yeri için ne kadar destek verilir?' sorusuna, "Hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi verilir. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanır" ifadeleriyle cevap verildi.



'Ödeme hak sahibine mi yükleniciye mi yapılır?' sorusu, "Bina bazlı dönüşümde ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılır" şeklinde yanıtlandı.



'Ödeme ne zaman ve nasıl yapılır?' sorusuna, "İş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödemeler yapılır" cevabı verildi.



'Kredi geri ödemeleri ne zaman başlar?' sorusu "Yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlar. 10 yıla kadar vade uygulanır. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılır" diye yanıtlandı.



'Tahliye/taşınma desteği ne kadar?' sorusuna, "Tahliye desteği tek seferde 100 bin lira olarak ödenir" cevabı verildi.



'Tahliye desteğinden kiracılar da faydalanabilir mi?' sorusu da "Daire/iş yerinde oturan kiracıysa kiracıya, değilse ev sahibine ödenir" şeklinde yanıtlandı.



'Otopark ve sığınak yapınca hak kaybı olur mu?' sorusuna, "Otopark ve sığınak alanları inşaat alanı metrekaresinin dışında tutulur" cevabı verildi.



'Kredi için gelir şartı aranır mı?' sorusu ise "Hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmaz" şeklinde yanıtlandı.