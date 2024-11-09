Murat Kurum yeni sosyal konut kampanyasını duyurdu

09 Kasım 2024 07:02 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 07:40

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmelerinde Bakan Murat Kurum yeni sosyal konut projesini duyurdu. Deprem bölgelerinde teslim edilen konutlara da değinen Bakan Kurum, 2025 yılında başlanacak projeyi müjdeledi. Bakan Kurum, eleştirilerin odağındaki İzmir Körfezi konusuna da değinerek kirli deniz suyundan bir şişeyi komisyona gösterdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumu TBMM'de yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 2025 yılı için 81 ilde yapılacak projeyi duyurarak “Gazi Meclisimizden milletimize ilan ediyorum, 2025 yılı sonu itibarıyla, 81 ilimizi kapsayan bir sosyal konut kampanyasını daha başlatacağız” dedi.

"YÜZDE 71 DEPREM RİSKİ TAŞIYAN BÖLGEDE"

Türkiye'de 85 milyon nüfusun yüzde 71'inin deprem riski taşıyan bölgelerde yaşadığına dikkati çeken Kurum, son yıllarda Elazığ, Malatya ve İzmir'de yaşanan depremleri hatırlattı. Kurum, burada 45 bin yeni konut, iş yeri ve köy evinin 1 yıl gibi kısa bir sürede teslim edildiğini vurguladı.

Bakan Kurum, 6 Şubat'ta meydana gelen, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremleri de hatırlatarak, depremin üzerinden 45 gün geçmeden ilk temelleri attıklarını, üç ayın sonunda tam 180 bin konutun inşasını başlattıklarını anlattı.

İZMİR KÖRFEZİ'NDEN GETİRİLEN KİRLİ DENİZ SUYUNU GÖSTERDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümlerinin gündeme oturduğunu anımsatarak, burada saha incelemesini tamamladıklarını; İzmir Körfezi'ne ve "mavi vatan"a dair sayısız çalışma yapan bilim insanlarından oluşan İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nu kurduklarını bildirdi.

Yanında getirdiği, İzmir Körfezi'nden alınan bir şişe deniz suyu numunesini milletvekillerine gösteren Kurum, şöyle devam etti: