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Çayda insan sağlığına zararlı madde çıktı! Bakanlık 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine ekledi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
09 Kasım 2024 05:43 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 05:59
Çayda insan sağlığına zararlı madde çıktı! Bakanlık &#039;Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar&#039; listesine ekledi

Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine yeni bir ürün daha eklendi. Yeni listede bir çay markası da yer aldı. Çayın içerisine insan sağlığını tehlikeye atabilecek bir madde tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı​'nın yayımladığı "Taklit veya Tağşiş​ Yapılan Gıdalar" listesine bu defa bir bitki çayı markası eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş​ Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine yine güncelleme geldi.

Listeye dün son olarak "zayıflama çayı" olarak bilinen Trex Tea markası eklendi. Bitki çayının içerisinde gıda olmaktan çıkaran gıda maddesinin tespit edildiği açıklandı.

Çayda insan sağlığına zararlı madde çıktı! Bakanlık 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine ekledi - 1. Resim

TAĞŞİŞ VE TAKLİT​ GIDALAR NEREDEN ÖĞRENİLEBİLİR?

Bakanlık "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde listeyi yayımlamaya devam ediyor. Hangi markaların dahil olduğunu öğrenmek isteyenler listeden kontrol edebiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular
"Taklit" Gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin şekil, bileşim ve nitelikleri itibariyle kendisinde olmayan özelliklere sahip gibi gösterilmesi, “Tağşiş” ise; gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin, mevzuata veya izin verilen özelliklerine aykırı olarak üretilmesine denilmektedir.

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Kaynak: tgrthaber.com
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