Kamu bankalarından şans oyunlarına fren! Para yatıranın kredi notu düşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kumar bağımlılığıyla mücadele çağrısının ardından kollar sıvandı. Meselenin yalnızca güvenlik güçleriyle sınırlı kalamayacağını söyleyen Erdoğan; medya, finans kuruluşları ve toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk alması gerektiğini belirtince kamu bankaları düğmeye bastı.

SİSTEMDE ÖNLENECEK

Yasa dışı kumar kadar yasal izinler çerçevesinde faaliyet gösteren şans oyunu sitelerine erişimi de zorlaştıran kararın Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı'ndaki 7 öncelik alanından olan "finansal sistemde önleme" başlığı altında alındığı öğrenildi.

KAMU BANKALARINDAN 'ŞANS OYUNU' ADIMI

Bankaların ödeme listesi sekmesinde yer alan ve şans oyunları sitelerine para aktarmayı kolaylaştıran "Şans oyunları" sekmesi 3 kamu bankasının da mobil bankacılık sisteminden kaldırıldı. Şans oyunu oynayacaklar buraya girerek istedikleri bir şans oyunu sitesini seçerek oradaki hesabına limitsiz şekilde para aktarımını kolaylıkla yapabiliyordu.

Artık kamu bankalarından yapılamayacak olan bu işlemler özel bankalarda hâlâ devam ederken, kumar oynayacaklar 15.75 liralık ufak bir işlem ücreti ödeyerek para aktarımı gerçekleştirebiliyor. Öte yandan bankaların şahıstan şahsa gibi normal bir para transferi için daha fazla işlem ücreti aldığı ifade ediliyor.

LEGAL SİTELER BELİRLENDİ

Kamu bankalarının engellediği ancak özel bankalar aracılığıyla hala para yatırmanın mümkün olduğu şans oyunu sitelerinin şunlar olduğu öğrenildi:

"Altılıganyan.com, atyarışı.com, bilyoner.com, birebin.com, bitalih.com, eküri.com, hipodrom.com, iddia.com, misli.com, nesine, oley.com, sondüzlük.com, TJK, 4nala.com"

ŞANS OYUNU OYNAYANIN KREDİ NOTU DÜŞECEK

Bankalardan şans oyunları sitelerine para aktaran kişiler "kumar bağımlısı" olarak değerlendirilerek bankalara yaptıkları kredi başvurularında kredi notları düşecek ve talebin olumsuz neticelendirilme oranı artacak. "Makul şüphe" kapsamında bu kişilerin alacakları krediyi kumar oynamak için kullanacağı varsayılacak ve kara listeye eklenecekler.

KUMARIN EKONOMİYE YILLIK MALİYETİ 40 MİLYAR DOLAR

Yeşilay'ın yaptığı hesaplamalara göre kumarın Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti 40 milyar dolar. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'ne (YEDAM) yapılan başvuruların yüzde 34'ünü kumar bağımlılığı oluşturuyor. Yeşilay'a kumar bağımlılığı için başvuran kişilerin yüzde 75'inin arkadaşlarının da kumar oynama davranışı gösterdiği tespit edildi.

YEDAM verilerine göre kumara başlama yaşı ortalama 21.41. İlk tercih edilen kumar türü yüzde 65 ile spor bahisleri olurken, bunu casino oyunları izledi. Kumar bağımlılığı nedeniyle YEDAM'lara başvuran danışanların yüzde 86.5'inin lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip.