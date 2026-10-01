Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 14:51

Kamu borç stoku açıklandı: İkinci çeyrek faturası belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşların 2026 yılı ikinci çeyrek stok borç verilerini açıkladı. Buna göre kamu devlerinin toplam borcu 1 trilyon 90 milyar lirayı aşarken, iç borçlar içinde en büyük kalemi 241 milyar lirayla ticari banka borçları oluşturdu.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kamu borç stoku açıklandı: İkinci çeyrek faturası belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 14:51

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla 1 trilyon 90 milyar 360 milyon 310 bin lira olarak belirlendi.

, 2026 yılının ikinci çeyreği itibarıyla KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı.

Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 728 milyar 749 milyon 496 bin lira, dış borçları ise 361 milyar 610 milyon 814 bin lira olarak hesaplandı. Böylece toplam borç stoku, 1 trilyon 90 milyar 360 milyon 310 bin lira oldu.

İç borçlar içinde en yüksek kalemi 241 milyar 64 milyon 223 bin lirayla ticari banka borçları oluştururken, bunu 216 milyar 377 milyon 272 bin lirayla kamu işletmeleri, 133 milyar 683 milyon 163 bin lirayla gerçek ya da tüzel kişilere olan borçlar izledi.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Ersoy duyurdu: Asırlık 6 cami cuma namazıyla kapılarını açıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturmasıyla ilgili net mesaj: "Meseleyi süratle çözüyoruz"
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#hazine ve maliye bakanlığı
#Iç Borç
#Kamu İktisadi Teşebbüsleri
#borç stoku
#Özelleştirme Programı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.