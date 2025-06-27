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 | Bengü Sarıkuş

Kamu işçileri için zam teklifi belli oldu! İşte hükümetin sunduğu ikinci rakam

600 bin işçiyi ilgilendiren zam teklifinde ikinci rakam belli oldu. Hükümet, kamu çalışanları için 2025 yılında ilk 6 ayda yüzde 17, ikinci 6 ayda yüzde 10 zam teklifinde bulundu.

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Kamu işçileri için zam teklifi belli oldu! İşte hükümetin sunduğu ikinci rakam
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 15:51

Kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), ikinci zam teklifini bugün işçi tarafına sundu.

Kamu işçileri için zam teklifi belli oldu! İşte hükümetin sunduğu ikinci rakam

600 bin işçiyi ilgilendiren zam teklifinde ikinci rakam belli oldu. Hükümet, kamu çalışanları için 2025 yılında ilk 6 ayda yüzde 17, ikinci 6 ayda yüzde 10 zam teklifinde bulundu.

Kamu işçileri için zam teklifi belli oldu! İşte hükümetin sunduğu ikinci rakam

İLK TEKLİF NE KADARDI?

TÜHİS, 13 Haziran'da ilk teklif olarak, birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, ikinci yılın birinci 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı için yüzde 5 teklif etmişti.

Kamu işçileri için zam teklifi belli oldu! İşte hükümetin sunduğu ikinci rakam

SENDİKANIN TALEBİ NEYDİ?

Hak-İş ve Türk-İş konfederasyonları, 27 Şubat’ta ortak taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a iletti. İşçi sendikaları, 2025’in ilk 6 ayı için günlük taban ücretin 1.800 liraya çıkarılmasını, bunun üzerine de yüzde 50 oranında zam yapılmasını talep etmişti.

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#kamu çalışanları
#zam oranı
#Tühİs
#Kamu Toplu İş Sözleşmesi
#İş Verenler
#Ekonomi
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