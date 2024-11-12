Kapalıçarşı'da 'altın yok' çekildi! Yatırımcı hücum etti, İslam Memiş uyardı: "Altın alabileceğinizi düşünmeyin"

12 Kasım 2024 10:10 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 10:48

Altın fiyatları sert düştü, yatırımcı Kapalıçarşı'ya akın etti. İslam Memiş ise altın ve gümüş alacaklara seslendi. "Altın gümüş fiyatları için fırsat kapıda" diyen uzman dolar, euro ve borsa hakkında da bilgi verdi. İştedünkü seansta yüzde 2,4 düşmesinin ardından gerilemesini sürdüren altın fiyatları için kritik uyarı.

İslam Memiş ABD seçiminden sonra dolar, euro, altın ve bitcoinde olacakları tek tek sıraladı: "Şu anda 3 kazanan oldu"

İslam Memiş ABD seçiminden sonra dolar, euro, altın ve bitcoinde olacakları tek tek sıraladı: "Şu anda 3 kazanan oldu"

Altın fiyatlarındaki sert düşüşler devam ediyor. Altın, Trump'ın zaferi sonrasında doların yükselmesiyle bir aylık düşük seviyeye yakın tutundu.Altın alacaklar, gümüş alacaklar için de fırsat doğru. Finans analisti İslam Memiş, "Bu hafta sizin haftanız. Altın gümüş fiyatları için fırsat kapıda." diyerek uyardı. Yatırımcılar, ABD merkez bankasının geçen hafta faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesinin ardından Fed'in gevşeme yoluna dair ipuçlarını ve ABD enflasyonunu takip edecek.

BORSAYA GİRMEK İÇİN DOĞRU ZAMAN

İslam Memiş'in öne çıkan açıklamaları şöyle;

"Borsa İstanbul 100 endeksi haftaya yükselişle başladı ve yükselişle bitirdi. Borsa İstanbul 9276 puan seviyesinde yükselişle günü tamamladı. 8600 puan seviyesine kadar gerileyince borsadan korkmayın. Borsaya giriş yapmak için iyi bir seviye olduğunu söyleyebiliriz

9200 puan seviyesinin üzerinde tutundu. Şimdi ikinci direnç seviyemiz var 9400 puan seviyesi. Burayı takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle mart ayına kadar bir öngörüm vardı. Borsa İstanbul 100 endeksinde TL bazlı. Bu da 12.000 puan seviyesi yine 12.000 puan seviyesini mart ayına kadar beklemeye devam ediyorum."

DOLAR YİNE GÜÇLENDİ

Dolar kuru yine stabil baskılanma süreci devam ediyor. 34 lira 33 kuruş seviyesinde. Euro dolar paritesi daha hareketli. Euro yine düşüşle başladı. Bugünkü euro dolar paritesi 1.0650 seviyesine kadar geriledi. Burada euro dolar paritesini bu haftanın özelinde 1.0650 1.0850 bant aralığında takip edeceğimi ancak yıl sonunda 1.12 1.13 seviyesi ile alakalı öngörüm de bir değişiklik olmadığını da sık sık ifade ediyorum. TL kuru 36 lira 60 kuruş seviyesinde yine euro dolar paritesi düşünce TL kurunda da düşüşler gördük. Geçen hafta

Trump'ın seçilmesiyle birlikte Euro Dolar paritesi tekrar 1.08 seviyesine kadar yükselmişti.

EURO VE ALTIN ALANLAR DOĞRU KARAR VERDİ

Buradan açıkta durmamak için euro alan arkadaşlarımıza sesleniyorum. Euro ile altın alabilirsiniz diye uyarılarım vardı. Geçen hafta eurodan çıkış yapan arkadaşlarımız altın alarak bana göre iyi bir karar vermiş oldu.

ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK

Ons altın şu anda 2600 dolar seviyesinde. Geçen haftayı tamamlamıştı ancak yine dün akşamki ve bugünkü mesajlarımda. Altın

ve gümüş alacaklar hazır olun sizin haftanız ve altın fiyatlarındaki düşüş devam edecek. Biz piyasayla pozisyonumuzu kapattık.

Ons altın tarafında yine aşağıdan almak isteyen veya beklemek isteyen yatırımcıların kendi tercihi ama biz pozisyonlarımızı full bir şekilde kapattık. Bundan sonra bizim için zaten yıl bittiği için piyasalara rakamsal değerler üzerinden bakacağız.

Alım yönünde herhangi bir pozisyonumuz kalmadığını söyleyebilirim. 2790 dolar seviyesinden ons altın almayan gaza gelmeyen arkadaşlarımızı, kenarda sessizce bekleyen korku ve panik yapmadan psikolojisini yöneten tekrar yatırımcılara tebrik ediyorum.

ÇIRAKLIĞINI YAPMADIĞINIZ İŞİN USTALIĞINA SOYUNMAYIN

Eğer piyasaları at yarışı olarak takip ederseniz çok çırak çıkarsınız ve çıraklığını yapmadığınız bir işin ustalığına soyunmayın. O yüzden kaç gram altınız var bilmiyorum ama biz tonlarca altına yön veren ve bunları üretiminden tutun da tüketimine kadar işlem yapan bir

insan olarak konuşuyorum.

ALTIN ALMAK İÇİN FIRSAT KOLLAYANLAR DİKKAT

Gram altın tarafında da sert düşüşler gördük. Özellikle ons altını takip edin, altın nereye gram altın oraya, demiştim. Şu anda gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 3 bin 17 lira seviyesinde. 3 hafta önce 3190 lira seviyesi vardı.

Gayet şeffaf bir şekilde ve yılı tamamladık bundan sonra 3 bin lira seviyesinin altına gelirse de çok da umursamıyoruz. Belli bir hedefimiz var o hedefimizi ve kararımızı alırız kenarda efendi gibi bekleriz. Bu düşüşler de kalıcı değil.

O yüzden altın borcu olan altın almak için fırsat kollayan arkadaşlarımızın bilgisi olsun. Bu düşüşler kalıcı olmayacak. Altın fiyatlarında ons ve gram bazındaki düşüşler alım fırsatı veriyor.

KAPALIÇARŞI PİYASASINDA ALTINA HÜCUM ETTİLER

Bugün Kapalıçarşı piyasasında altın yok çekildi. O kadar yoğun bir hücum oldu altına. Altın yok yani piyasada. Altın bulmak bugün oldukça zorlaştı bilginiz olsun. Altın fiyatlarındaki sert düşüşler gerçekleşince makas aralıkları da açılacak. Onun da şimdiden bilgisini size vereyim.

Ekranlarda gördüğünüz fiyattan altın alabileceğinizi düşünmeyin."