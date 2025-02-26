Kapalıçarşı'da kapış kapış gidiyor: Ajda'nın havası söndü 2 model 2025'in gözdesi oldu! Bu altın bilezikler her kadının kolunda

Altın takılar kadınların vazgeçemediği aksesuarlardan. Özellikle altın bilezikler, kadınların günlük yaşamda kullanmadan edemediği takılar arasında yer alıyor. Günlük tarzın tamamlanması için tercih edilen bileziklerde geçen sene Ajda fırtınası yaşandı. Bu senenin yeni trendi de belli oldu. Maraş burma bileziği ve zarif tasarımı ve ihtişamlı duruşuyla başak bilezik modelleri 2025 yılında gözde model haline geldi. 2025 yılında geleneksel el işçiliğiyle üretilen bu bilezikleri, düğünlerde nişanlarda, özel anlarda herkesin kolunda göreceksiniz.

Takılar neredeyse tüm kadınların kullandığı ve vazgeçemediği eşyalar arasında. Özellikle altın ve mücevher ise kadınların ilk tercihi oluyor. Üstelik altın takılar, kadınlar için sadece bir süs eşyası değil güvenilir bir de yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Altın bilezik birçok kadının yastık altında bulunuyor. 2024 yılında trend olan Ajda bilezik ise hem yatırım aracı oldu hem de her kadının kolunda kendine yer buldu. Ancak 2025 yılında trend olan yeni model değişti. Maraş burma bileziği ve ince işçiliği, zarif tasarımı ve dayanıklılığıyla başak bilezik modelleri dikkatleri üzerine çekti. Daha şimdiden hem geleneksel hem de modern kadınlar için vazgeçilmez bir aksesuar haline gelen bu bilezikleri 2025 yılında herkesin kolunda görmeye hazır olun.

AJDA BİLEZİK FIRTINASI GERİDE KALDI

Ajda bileziğin havası söndü, yeni trend belli oldu. Ajda bileziğin ardından şimdi de doğadan ilham alan başak bilezik modelleri trend oldu. Saf altın içeriğiyle hem yatırım amaçlı hem de zarif bir takı olarak kullanılan bir bilezik türü olan Ajda, yerini Maraş burma bileziği ile başak bileziğe bıraktı.

DOĞADAN İLHAM ALAN BAŞAK BİLEZİKLERİ GÖZDE OLDU

Doğallığı ve zarafeti bir araya getiren bu özel tasarım kadınların yeni gözdesi oldu. Başak altın bilezikler, özellikle doğadan esinlenen ve zarafetiyle göz kamaştıran bir model oldu. Geleneksel Türk takıları arasında özel bir yere sahip olan bu bilezik, bu sene herkesin kolunda olacak. 22 ayar altından üretilen bu özel bilezikler, 20 ile 100 gram arasında değişen gramaj seçenekleriyle sunuluyor.

Başak bilezik fiyatları

20 gram 22 ayar Altın Başak Burma Bilezik fiyatı: 75.974,99 TL

İHTİŞAMLI DURUŞUYLA MARAŞ BURMA BİLEZİĞİ

Kahramanmaraş'a özgü olan ve Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaretle tescillenmiş Maraş burma bileziği, yüzyıllardır süregelen bir kuyumculuk geleneğini yansıtıyor. Geleneksel el işçiliğiyle üretilen Maraş burma bileziği, genellikle altın malzemeden yapılıyor ve uzun ömürlü olmasıyla biliniyor. Maraş burma bilezikleri, üst düzey işçilikle üretilir ve özel tasarımları sayesinde diğer bileziklerden ayrılıyor. Maraş burma bileziği, 2025 yılı itibariyle yüksek işçilik ve altın içeriği nedeniyle değer kazandı. Özellikle, tarihi kapalı çarşıda Maraş burma bileziklerine olan ilgi giderek arttı.

2025 Maraş Burma Bileziği Fiyatları

22 Ayar 35 Gr Burma Bilezik 136,725.30 TL

22 Ayar 40 Gr Burma Bilezik 156,242.25 TL

22 Ayar 45 Gr Burma Bilezik 175,794.75 TL

