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 | Bengül Arıca

Kapatılan hayvan pazarları ne zaman açılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye genelinde kapatılan hayvan pazarlarının aşılamalar tamamlandıkça peyderpey açılacağını duyurdu.

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Kapatılan hayvan pazarları ne zaman açılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 12:31
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 12:38

Tarım ve Orman Bakanlığı, son günlerde bazı basın ve sosyal medya kanallarında ile ilgili çıkan iddiaları yalanlayarak, "Aşılaması yapılan bölgelerdeki kapalı olan hayvan satış yerleri, aşılamalar tamamlandıkça peyderpey tekrar açılacaktır" dedi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde bazı basın ve sosyal medya kanallarında şap hastalığına ilişkin eksik, çarpıtılmış ve kamuoyunu yanıltıcı içeriklerin dolaşıma sokulduğu belirtilerek, "Türkiye'de yeni bir şap serotipi olan SAT1'in görüldüğünü, bu yeni hastalık tipinin yayılmaması için hızlı şekilde tedbir aldığımızı, bütün hayvan satış yerlerinin kapatıldığını, bu arada yeni tipe karşı aşı geliştirildiğini, üretime ve aşılamaya da başlandığını kamuoyuyla paylaşmıştık. Teşhis ve aşı üretim kapasitemiz güçlüdür. Türkiye'de şap hastalığına karşı mücadele, Bakanlığımız bünyesindeki Şap Enstitüsü Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu kurumumuz hem hastalığın teşhisini yapmakta hem de etkin ve güncel aşı üretimini sağlamaktadır. Bugüne kadar sahaya yeni serotip olan SAT1'e karşı üretilmiş yaklaşık 6 milyon doz şap aşısı sevk edilmiştir. Aşı üretim kapasitemiz yeterlidir ve ihtiyaç duyulan tüm bölgelere hızlı şekilde ulaştırılmaktadır.

Kapatılan hayvan pazarları ne zaman açılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama

Şap Enstitüsü'nde aşı üretimi 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz şekilde devam etmektedir. 20 Temmuz'a kadar 2,6 milyon doz aşı daha üretilip sahadaki ekiplerimize gönderilecektir. Devamında aşı üretimine düzenli şekilde devam edilecek olup, tarafımızdan düzenli şekilde bilgilendirme yapılacaktır. Ülkemizde hastalık çıkan bölgelere yeterli miktarda aşı stoku mevcuttur ve sevkiyat planlı bir şekilde sürdürülmektedir. 10 bine yakın hekimimiz sahadadır. Türkiye genelinde 81 il ve 922 ilçede görev yapan yaklaşık 10 bin veteriner hekimimiz, yetiştiricilerimizle omuz omuza hayvan sağlığını koruma amacıyla saha taramaları ve faaliyetlerini büyük bir özveriyle yürütmektedir. Sahada yürütülen çalışmalar hem hastalıkların yayılmasını önlemek hem de hayvansal üretimi güvence altına almak adına kritik öneme sahiptir.

"AŞILAMALAR TAMAMLANDIKÇA PEYDERPEY TEKRAR AÇILACAK"

Aşılaması yapılan bölgelerdeki kapalı olan hayvan satış yerleri, aşılamalar tamamlandıkça peyderpey tekrar açılacaktır. Bunun için aşılamaların belli bir orana gelmesi gerekmektedir. Kamuoyuna çağrımız şap hastalığı, veteriner otoritesi ve bilimsel yöntemlerle kontrol altına alınabilecek bir hastalıktır. Ülkemizin bu konudaki teknik altyapısı, uzman kadrosu ve üretim gücü yeterlidir. Aşılamalar etkin biçimde sürdürülmekte olup, hayvan sağlığı hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmamaktadır.

Kapatılan hayvan pazarları ne zaman açılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama

Tüketicilerimizin ete ulaşmasında da şu an itibarıyla herhangi bir sorun söz konusu değildir. İlk kez bu kapsamda bütün hayvan satış yerlerinin kapatıldığına dair yorumlar gerçek dışı olup, en son 2023 yılında aynı hastalık sebebiyle ülke genelinde tüm hayvan hareketleri geçici olarak durdurulmuş ve hayvan pazarları topluca kapatılmıştır. Hastalığın kontrol altına alınmasının ardından tekrar açılmıştır. Diğer yandan ülkemiz hayvan varlığının belli oranının etkilendiği varsayımıyla farazi olarak yapılan hesaplamalarla ülke ekonomisine getireceği zarar diyerek ortaya atılan rakamsal veriler de gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun sosyal medyada paylaşılan bilimsel temelden yoksun ve kamuoyunda panik havası oluşturmayı amaçlayan içeriklere karşı dikkatli olması önem arz etmektedir. Resmi bilgiler yalnızca ve bağlı kurumların açıklamalarından edinilmelidir. Tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği için özveriyle çalışan tüm veteriner hekimlerimize ve yetiştiricilerimize teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

https://x.com/TCTarim/status/1943229594317828525

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ETİKETLER
#tarım ve orman bakanlığı
#şap hastalığı
#veteriner
#aşılama
#Şap Aşı
#Hayvan Sağlığı
#Ekonomi
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