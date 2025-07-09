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Hayvan pazarları bilinçli mi kapatıldı! O iddialara bakanlıktan cevap

Tarım ve Orman Bakanlığınca, hayvan pazarlarının geçici olarak kapatılmasının, bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan rutin teknik bir yöntem olduğu belirtildi.

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Hayvan pazarları bilinçli mi kapatıldı! O iddialara bakanlıktan cevap
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 14:48
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 14:48

Bakanlığın sosyal medya hesabından, son günlerde sosyal medyada hayvan pazarlarının bilinçli şekilde kapatıldığı, uygulamanın "yapay et üretiminin önünü açmak" amacını taşıdığı ve şap hastalığının bu doğrultuda "bahane edildiği" yönünde asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı iddiaların dolaşıma sokulması nedeniyle paylaşım yapıldı.

İddiaların gerçeği yansıtmadığı, kamuoyunda yanlış algı oluşturarak, hayvancılık sektöründe emek veren tüm kesimlerin çabalarını gölgelediği vurgulanan paylaşımda, "Hayvan pazarlarının geçici olarak kapatılması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan rutin teknik bir salgın yönetimi tedbiridir. Bu sadece Türkiye'de değil, birçok ülkede uluslararası hayvan sağlığı normları doğrultusunda düzenli olarak uygulanmaktadır. Bu uygulama ilk kez yapılmamaktadır." değerlendirmelerine yer verildi.

Paylaşımda, 2023'te SAT-2 tipi şap virüsünün tespit edilmesinin ardından ülke genelinde tüm hayvan hareketlerinin geçici olarak durdurulduğu ve hayvan pazarlarının topluca kapatıldığı hatırlatılarak, uygulamanın hastalığın yayılımını önlemek için alındığı, ulusal ölçekteki en güçlü önlemlerden biri olduğuna işaret edildi. Daha önceki yıllarda, farklı şap virüs tiplerinin görülmesi üzerine bölgesel olarak hayvan hareketlerine kısıtlamalar getirildiği ve hayvan pazarlarının geçici olarak kapatıldığı anımsatılan paylaşımda, uygulamaların ilgili valiliklerin İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararları doğrultusunda yapıldığı aktarıldı.

Hayvan pazarları bilinçli mi kapatıldı! O iddialara bakanlıktan cevap

İDDİALAR GERÇEK DIŞI

Tedbir yöntemlerinin, yapay et üretimi ile ilişkilendirmenin gerçek dışı olduğu bildirilen paylaşımda, "Bakanlığımızca yapılan bu uygulamanın, Paris İklim Anlaşması veya İklim Kanunu ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmadığı gibi, yapay et üretiminin önünü açacak iddiası da tamamen hayal ürünüdür. Yapay et üretimi, ülkemizde ruhsatlandırılmış, ticarileşmiş veya desteklenen bir faaliyet değildir. Bakanlığımız tarafından bu alanda herhangi bir mevzuat düzenlemesi, izin, altyapı hazırlığı ya da teşvik söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

Hayvan pazarları bilinçli mi kapatıldı! O iddialara bakanlıktan cevap

Hayvancılık sektörüne ve üreticilere zarar verecek herhangi bir politika ya da uygulamanın, Bakanlık gündeminde yer almadığının altı çizilen paylaşımda, aksine yerli üretimin desteklenmesi, hayvansal üretim güvenliğinin artırılması ve halkın sağlıklı gıdaya erişiminin teminat altına alınmasının hedeflendiği belirtildi.

Sosyal medya başta olmak üzere, bazı mecralarda yayılan asılsız, spekülatif ve bilim dışı iddialara itibar edilmemesinin büyük önem taşıdığının altı çizilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Resmi bilgi ve açıklamalar, yalnızca ve bağlı kuruluşlarının kanallarından yapılmakta olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu kaynakların esas alınması önem arz etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tüm uygulamalarımızda bilimsel veriler, saha analizleri ve kamu yararı gözetilmekte üreticimizin, sektör paydaşlarımızın ve tüketicilerimizin hakları korunmaktadır."

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ETİKETLER
#tarım ve orman bakanlığı
#şap hastalığı
#hayvan pazarı
#Salgın Yönetimi
#Yapay Et
#Kamuoy Bilgilendirme
#Gündem
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