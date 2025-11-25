Bugün maç var mı, kimin? Bu akşamın maçları duyuruldu

Bu akşamın maç programı belli olurken günün maçlarının saatini ve kanalını sizler için derledik.

BUGÜN MAÇ VAR MI 25 KASIM SALI?

10:45 | Melbourne City - Johor Darul | Spor Smart / Smart Spor HD

13:00 | Galatasaray - St.Gilloise | TRT Spor (UEFA Gençlik Ligi)

13:00 | Gangwon - Machida | Smart Spor 2 / Spor Smart 2

13:00 | Shanghai Port - FC Seoul | Spor Smart / Smart Spor HD

15:15 | Chengdu Rongcheng - Hiroshima | Spor Smart / Smart Spor HD

18:00 | Chelsea - Barcelona | UEFA.tv (UEFA Gençlik Ligi)

18:00 | Dortmund - Villarreal | UEFA.tv (UEFA Gençlik Ligi)

19:00 | Al Wahda - Al Sadd | Spor Smart / Smart Spor HD

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

19:00 | Sepahan FC - Al Hussein | Smart Spor 2 / Spor Smart 2

20:45 | Ajax - Benfica | tabii Spor (UEFA Şampiyonlar Ligi)

20:45 | Galatasaray - St.Gilloise | TRT 1 (UEFA Şampiyonlar Ligi)

23:00 | Bodo Glimt - Juventus | tabii Spor 2 (UEFA Şampiyonlar Ligi)

23:00 | Chelsea - Barcelona | tabii Spor (UEFA Şampiyonlar Ligi)

23:00 | B.Dortmund - Villarreal | tabii Spor 4 (UEFA Şampiyonlar Ligi)

23:00 | Manchester City - Bayer Leverkusen | tabii Spor 1 (UEFA Şampiyonlar Ligi)

23:00 | Marsilya - Newcastle | tabii Spor 5 (UEFA Şampiyonlar Ligi)

23:00 | Napoli - Karabağ | İçtimai TV / tabii Spor 3 (UEFA Şampiyonlar Ligi)

23:00 | Slavia Prag - Athletic Bilbao | tabii Spor 6 (UEFA Şampiyonlar Ligi)