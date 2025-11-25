Menü Kapat
15°
Aktüel
Bugün maç var mı, kimin? Bu akşamın maçları duyuruldu

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları başlarken futbolseverler bu akşam hangi maçlar var araştırmasına başladı.

Bu akşamın belli olurken günün maçlarının saatini ve kanalını sizler için derledik.

BUGÜN MAÇ VAR MI 25 KASIM SALI?

10:45 | Melbourne City - Johor Darul | Spor Smart / Smart Spor HD
13:00 | Galatasaray - St.Gilloise | TRT Spor ()
13:00 | Gangwon - Machida | Smart Spor 2 / Spor Smart 2
13:00 | Shanghai Port - FC Seoul | Spor Smart / Smart Spor HD
15:15 | Chengdu Rongcheng - Hiroshima | Spor Smart / Smart Spor HD
18:00 | Chelsea - Barcelona | UEFA.tv (UEFA Gençlik Ligi)
18:00 | Dortmund - Villarreal | UEFA.tv (UEFA Gençlik Ligi)
19:00 | Al Wahda - Al Sadd | Spor Smart / Smart Spor HD

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

19:00 | Sepahan FC - Al Hussein | Smart Spor 2 / Spor Smart 2
20:45 | Ajax - Benfica | tabii Spor ()
20:45 | Galatasaray - St.Gilloise | TRT 1 (UEFA Şampiyonlar Ligi)
23:00 | Bodo Glimt - Juventus | tabii Spor 2 (UEFA Şampiyonlar Ligi)
23:00 | Chelsea - Barcelona | tabii Spor (UEFA Şampiyonlar Ligi)
23:00 | B.Dortmund - Villarreal | tabii Spor 4 (UEFA Şampiyonlar Ligi)
23:00 | Manchester City - Bayer Leverkusen | tabii Spor 1 (UEFA Şampiyonlar Ligi)
23:00 | Marsilya - Newcastle | tabii Spor 5 (UEFA Şampiyonlar Ligi)
23:00 | Napoli - Karabağ | İçtimai TV / tabii Spor 3 (UEFA Şampiyonlar Ligi)
23:00 | Slavia Prag - Athletic Bilbao | tabii Spor 6 (UEFA Şampiyonlar Ligi)

#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#maç programı
#Uefa Gençlik Ligi
#Canlı Skor
#Aktüel
