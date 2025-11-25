Menü Kapat
15°
 | Nalan Güler Güven

Gaziantep'ten acı haber! 3 çocuk annesi kadını uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası katletti

Gaziantep'te Nizip ilçesinde bir süredir ayrı yaşadığı ve uzaklaştırma kararı aldırdığı 48 yaşındaki Recep Özkan tarafından silahla vurulan 45 yaşındaki 3 çocuk annesi Zehra Özkan hayatını kaybetti! Katil zanlısı Recep Özkan'ın eve girdiği anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 13:22

Sabah saatlerinde Nizip ilçesi Fırat Mahallesi'nde 45 yaşındaki Zehra Özkan şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir ayrı yaşadığı 48 yaşındaki kocası Recep Özkan hakkında aldırdı. Üç çocuk annesi kadın, daha sonrasında Nizip ilçesinde amcasının evinde yaşamaya başladı. Sabah saatlerinde eve gelen koca Recep Özkan, boşanma aşamasındaki karısını silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

Gaziantep'ten acı haber! 3 çocuk annesi kadını uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası katletti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan kadının yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Zehra Özkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantep'ten acı haber! 3 çocuk annesi kadını uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası katletti

KATİL ZANLISININ EVE GELİŞ ANI KAMERADA

Katil zanlısının öncesi eve giriş anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken olayı anlatan Zehra Özkan'ın amcası Abdullah Alkan, "Uzaklaştırma kararı var ve hala devam ediyor. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve gelmiş. Geldiğini biz görmedik. Fırsat kollayıp binaya girmiş. Üst kata çıkmış ve gelinimi ettikten sonra da yeğenim olan eşine silahla ateş etmiş" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'ten acı haber! 3 çocuk annesi kadını uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası katletti

Olay sonrası kaçan katil zanlısı koca Recep Özkan'ı yakalama çalışmalarının ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

