Pazarın tek kadın esnafı! Üniversite mezunu kadın kocasının mesleğini yapıyor

Amasya’da üniversite mezunu kadın, kazancı yetmeyince özel sektörde iş bulan pazarcı esnafı eşinin yerine tezgahın başına geçti. Patates ve soğan satan çocuk gelişimi önlisans programı mezunu Şahsenem Gelir, Amasya semt pazarının tek kadın esnafı olarak dikkat çekiyor. Ekmek teknesi pazarın örnek tezgahları arasında gösteriliyor.

EKMEK TEKNESİ ÖRNEK TEZGAHLAR ARASINDA

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Önlinas Programından 2017 yılında mezun olduktan sonra bir süre özel okullarda yardımcı anne olarak çalışan evli ve 2 çocuk annesi Gelir, pazardaki kazancı yetmeyince özel sektörde iş bulan pazarcı esnafının yerine 3 yıl öncesi tezgahın başına geçti. Patates ve soğan satışına kısa sürede alışan 32 yaşındaki Gelir, ürünleri tek tek dizdiği ekmek teknesinin örnek tezgahlar arasında gösterilmesini sağladı. Kendi mesleğinde istihdam imkanı az olunca yöneldiği yeni işini severek yapmasının yanı sıra pazarın tek kadın esnafı olarak renk getirdi.

"MÜŞTERİ GELMİYOR, ÇOK MUZDARİBİZ"

Bu yıl pazara gelen müşteri sayısında azalma yaşandığını anlatan Gelir, "Sosyal medyanın etkisiyle insanımızı pazardan soğuttular. Fiyatlarımız çok ucuz. Sebzemiz, meyvemiz güzel. Esnafımız da iyi niyetli. Her tezgahta ürün seçilebiliyor. Ama müşteri gelmiyor. Çok muzdaribiz. Müşteriler büyük marketlere gitti. Onlarla kıyaslanıyoruz. Ancak çok çeşitleri olduğu için sebze, meyve fiyatını düşürüyorlar. Başka ürünlerin fiyatını yükseltiyorlar" diye konuştu.