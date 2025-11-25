'Ankara'dan aldığım bilgi' diyerek asgari ücret için son kulisi paylaştı! Canlı yayında kuruşu kuruşuna rakam verdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yeni zamlı asgari ücretin ne kadar olacağı kasım ayının son haftasına girilmesiyle birlikte vatandaşın en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor.
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplayarak işçi ve işveren temsilcileriyle yeniden bir araya geleceklerini belirterek, "Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." dedi.
Asgari ücret halen 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor.
Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte canlı yayında konuşulan tüm rakamlar ve zamlı asgari ücretle ilgili tüm detaylar...
TV100 canlı yayınında asgari ücretle ilgili değerlendirmelerini aktaran Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan "Benim Ankara'dan aldığım bilgi şu; ben 27.630 TL olmasını bekliyorum, asgari ücretin yüzde 25 bandında olmasını bekliyorum.
Ben öyle bekliyorum. Bunun üstü olabilir mi? Olabilir. Olsun. Mesela benim gönlümden geçen asgari ücret de 40 bin TL. 40 bin TL olması lazım asgari ücretin. Yeterli değil. Söyleyeyim. Az yani. 40 bin TL olması lazım. Emekli maaşının da minimum asgari ücretle eşitlenmesi lazım. 40 bin TL olması lazım. Benim şahsi kanaatim bu" ifadelerini kullandı.
ATV Haber'de yer alan haberde konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem ise "Asgari ücret tespit komisyonunun önüne gelen en önemli verinin enflasyon olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla enflasyonu baz alıyorlar. 86 milyonun her bir ferdini ilgilendiren bir durum. Geçtiğimiz yıllardaki artışlara da baktığımız zaman o yılın enflasyonundan hep 5 - 10 puan daha fazla asgari ücret artışı belirlenmiş. Son 10 yıla baktığımız zaman" dedi.
İlk senaryonun asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması olduğu belirtilirken böylece 22 bin 104 TL olan asgari ücretin yüzde 20 zamla 26 bin 524 TL olacağı aktarıldı. En olası senaryonun ise asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması olduğu belirtildi.
Yüzde 25 zamla 2026 yılından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin 27 bin 630 TL olacağı aktarıldı. Öne çıkan bir diğer zam oranının da yüzde 30 olduğu kaydedildi. Faruk Erdem "Net rakam bakarsak 22 bin 104 TL şu anda uygulanıyor. Yüzde 30 artışta da yaklaşık 28 bin 750 TL civarında bir net asgari ücret ortaya çıkar" dedi.
Yayında; geçmiş yıllardaki uygulamalara vurgu yapılarak hükümetin refah payı verebileceğinin de konuşulduğu belirtildi. Erdem "Eğer enflasyon yüzde 30'lar civarında olursa bunun üstüne bir refah payı getirilmesi de söz konusu" ifadelerini kullandı.