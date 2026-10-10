Kapıda başka menüde başka: 4 cacığa 1000 lira yazdılar! 34 ürünün fiyatı farklı çıktı, ceza kesildi

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İstanbul
Ankara'da bir restoranda yemek yiyen müşteri 4 cacık için adisyonda 1000 lira ödediğini görünce CİMER'e başvuruda bulundu. Şikayetini sosyal medyada da paylaşan vatandaşın başvurusuyla Ticaret Bakanlığı ekipleri harekete geçti. Müşteri cacağın fiyatının menüde olmadığını öne sürdü.
Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan başvurunun ardından işletmede fiyat etiketi denetimi gerçekleştirildiğini ve ceza uygulandığını açıkladı.
Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde işletmenin kapı girişindeki fiyat listesi ile masalarda bulunan QR kodlu fiyat listesi karşılaştırıldı. İşletmede 34 ürünün satış fiyatlarının farklı olduğu ortaya çıktı. QR kodlu menüde cacağının fiyatının 250 lira olduğu tespit edildi.
Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesinni birinci fıkrasına aykırılıktan işletmeye 135 bin 82 lira para cezası uygulandı.