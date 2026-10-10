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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 21:52
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 22:23

Kapıda başka menüde başka: 4 cacığa 1000 lira yazdılar! 34 ürünün fiyatı farklı çıktı, ceza kesildi

Ankara'da bir restoranda dört cacık için 1000 lira ücret alındığını şikayet eden müşterinin CİMER başvurusu sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Yapılan denetimde işletmenin 34 ürününde fiyat farkı tespit edilerek ceza kesildi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Kapıda başka menüde başka: 4 cacığa 1000 lira yazdılar! 34 ürünün fiyatı farklı çıktı, ceza kesildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 21:52
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 22:23

'da bir restoranda yemek yiyen müşteri 4 cacık için adisyonda 1000 lira ödediğini görünce CİMER'e başvuruda bulundu. Şikayetini sosyal medyada da paylaşan vatandaşın başvurusuyla ekipleri harekete geçti. Müşteri cacağın fiyatının menüde olmadığını öne sürdü.

HABERİN ÖZETİ

Kapıda başka menüde başka: 4 cacığa 1000 lira yazdılar! 34 ürünün fiyatı farklı çıktı, ceza kesildi

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Ankara'da bir restoranda 4 cacık için 1000 lira ödediğini belirten bir müşteri CİMER'e başvurarak Ticaret Bakanlığı ekiplerinin harekete geçmesine neden oldu.
Müşteri, cacığın fiyatının menüde olmadığını iddia etti.
Yapılan denetimde işletmede kapı girişindeki fiyat listesi ile masalardaki QR kodlu fiyat listesi karşılaştırıldı.
Denetim sonucunda işletmede 34 ürünün satış fiyatlarının farklı olduğu ortaya çıktı.
QR kodlu menüde cacığın fiyatı 250 lira olarak tespit edildi.
İşletmeye Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılıktan 135 bin 82 lira para cezası uygulandı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Kapıda başka menüde başka: 4 cacığa 1000 lira yazdılar! 34 ürünün fiyatı farklı çıktı, ceza kesildi

Ticaret  Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan başvurunun ardından işletmede fiyat etiketi denetimi gerçekleştirildiğini ve ceza uygulandığını açıkladı.

Kapıda başka menüde başka: 4 cacığa 1000 lira yazdılar! 34 ürünün fiyatı farklı çıktı, ceza kesildi

34 ÜRÜNÜN FİYATININ FARKLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde işletmenin kapı girişindeki fiyat listesi ile masalarda bulunan QR kodlu fiyat listesi karşılaştırıldı. İşletmede 34 ürünün satış fiyatlarının farklı olduğu ortaya çıktı. QR kodlu menüde cacağının fiyatının 250 lira olduğu tespit edildi.
Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesinni birinci fıkrasına aykırılıktan işletmeye 135 bin 82 lira para cezası uygulandı.

https://x.com/bekir_kaplan/status/2108946393733755000?s=20

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ETİKETLER
#ankara
#Ticaret Bakanlığı
#CIMER
#Fiyat Etiketi Yönetmeliği
#Bekir Kaplan
#Ekonomi
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