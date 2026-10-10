Ankara'da bir restoranda yemek yiyen müşteri 4 cacık için adisyonda 1000 lira ödediğini görünce CİMER'e başvuruda bulundu. Şikayetini sosyal medyada da paylaşan vatandaşın başvurusuyla Ticaret Bakanlığı ekipleri harekete geçti. Müşteri cacağın fiyatının menüde olmadığını öne sürdü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kapıda başka menüde başka: 4 cacığa 1000 lira yazdılar! 34 ürünün fiyatı farklı çıktı, ceza kesildi Ankara'da bir restoranda 4 cacık için 1000 lira ödediğini belirten bir müşteri CİMER'e başvurarak Ticaret Bakanlığı ekiplerinin harekete geçmesine neden oldu. Müşteri, cacığın fiyatının menüde olmadığını iddia etti. Yapılan denetimde işletmede kapı girişindeki fiyat listesi ile masalardaki QR kodlu fiyat listesi karşılaştırıldı. Denetim sonucunda işletmede 34 ürünün satış fiyatlarının farklı olduğu ortaya çıktı. QR kodlu menüde cacığın fiyatı 250 lira olarak tespit edildi. İşletmeye Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılıktan 135 bin 82 lira para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan başvurunun ardından işletmede fiyat etiketi denetimi gerçekleştirildiğini ve ceza uygulandığını açıkladı.

34 ÜRÜNÜN FİYATININ FARKLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde işletmenin kapı girişindeki fiyat listesi ile masalarda bulunan QR kodlu fiyat listesi karşılaştırıldı. İşletmede 34 ürünün satış fiyatlarının farklı olduğu ortaya çıktı. QR kodlu menüde cacağının fiyatının 250 lira olduğu tespit edildi.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesinni birinci fıkrasına aykırılıktan işletmeye 135 bin 82 lira para cezası uygulandı.

https://x.com/bekir_kaplan/status/2108946393733755000?s=20