TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 23:08
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 23:11

Kasım indirimleri için TESK'ten uyarı: Fiyatları karşılaştırın

Kasım indirimleriyle piyasalar alışverişte hareketlilik bekliyor. TESK Genel Başkanı Mehmet Yiğiner tüketicileri alışveriş yaparken dikkat etmeleri gerekenlere karşı uyardı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Kasım indirimleri için TESK'ten uyarı: Fiyatları karşılaştırın
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 23:08
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 23:11

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, alışveriş yoğunluğunun artmasının beklendiği kasım ayı indirimlerine dair açıklamalarda bulundu.

Tüketicilerin alışveriş planlarını yeniden şekillendirirken küçük ve orta ölçekli işletmelerde de hareketlilik beklentisi oluşturduğuna dikkati çeken Yiğiner, giyimden ayakkabıya, elektronikten ev eşyasına kadar farklı ürün gruplarında gerçekleştirilen kampanyaların, özellikle alışverişlerini erteleyen tüketicileri mağazalara yönlendirdiğini bildirdi.

Yiğiner, "Yılın en yoğun alışveriş dönemlerinden biri olarak öne çıkan kasım ayı indirimleri, perakende sektöründe faaliyet gösteren esnafın satış beklentilerini artırdı. Özellikle kasım kampanyalarıyla hareketlenmesi beklenen piyasada esnaf, indirim döneminin müşteri trafiğine ve cirolarına olumlu yansımasını bekliyor." diye konuştu.

Kasım indirimlerinin yalnızca büyük e-ticaret platformlarıyla sınırlı kalmaması, yerel işletmelerin de bu süreçten pay alması gerektiğini vurgulayan Yiğiner, perakende sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların kasım ayındaki indirim döneminin yıl sonu satışları açısından önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

Kasım indirimleri için TESK'ten uyarı: Fiyatları karşılaştırın

HEM TÜKETİCİYE HEM ESNAFA OLUMLU YANSIYACAK

Satışlarda dönemsel hareketlilik yaşandığına işaret eden Yiğiner, "Esnafın ürünlerini makul fiyatlarla sunduğu kampanyalar müşteri ilgisini artırabilir. Kozmetik alışverişlerinde sunulacak küçük hediyeler özellikle kadın müşterilerin ilgisini çekebilir." ifadelerini kullandı.

Yiğiner, indirim döneminde fiyat rekabetinin yanı sıra ürün kalitesi, güvenilir alışveriş ve müşteri memnuniyetinin de belirleyici olacağına dikkati çekerek, tüketicilerin kampanyalardan yararlanırken dikkatli olmasını istedi.

GERÇEK İNDİRİM ORANLARINI KONTROL EDİN

Alışveriş öncesinde ürünlerin farklı satış noktalarındaki fiyatlarının karşılaştırılması, gerçek indirim oranlarının kontrol edilmesi ve ihtiyaç dışı harcamalardan kaçınılması tavsiyesinde bulunan Yiğiner, "Kasım ayı boyunca devam edecek ve aralık ayında da yıl sonu için gerçekleştirilecek indirim kampanyaları, hem tüketicilerin bütçelerine hem de esnafın satışlarına olumlu yansıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yiğiner, mahalle ve sokağın ekonomisine katkı sağlayan esnaf ve sanatkarların da unutulmaması gerektiğini belirterek, her alışverişin yerel ekonominin güçlenmesine, istihdamın korunmasına ve toplumsal dayanışmanın devamına destek olduğunu kaydetti.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ticaret Bakanlığı'ndan cep telefonu alışverişinde belirlenen taksit sınırı için yeni açıklama
AJet'te indirimli bilet satışı başladı: Kış tatili planlayanlar dikkat!
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.