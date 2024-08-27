Kayseri'de ekmeğe zam geldi: 200 gramı 9 TL oldu
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ağustos 2024 17:51 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 17:53
Artan girdi ve maliyetler sebebiyle ekmeğe gelen zamma bir yenisi daha eklendi. Kayseri'de 200 gramlık somun ekmek ve 180 gram pide 7.5 liradan 9 liraya çıktı.
Ekmek zammı Kayseri'yi de vurdu. Kayseri Ticaret Odası aldığı kararla ekmek yarından itibaren zamlı tarifeden satılacak. Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda alınan kararla birlikte 200 gramlık ekmeğe zam geldi.
EKMEK ZAMMI YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Açıklanan yeni fiyat listesine göre, 200 gram somun ekmeği ve 180 gram pide ekmeği 9 TL'den satışa sunuldu. 360 grama satılan çift pide ekmeği ise 18 TL oldu.
Diğer ürünlerin fiyat listesi ise şu şekilde:
130 gram pide sandviç 7.5 TL
200 gram kıymalı-peynirli-sucuklu pide pişirme 15 TL
150 gram lavaş ve dürüm ekmeği 10 TL
büyük güveç pişirme 100 TL
Küçük güveç pişirme 70 TL
400 gram tahinli ekmek (hamur dahil) pişirme 35 TL
400 gram yağlı ekmek (hamur dahil) pişirme 35 TL
50 gram roll ekmek 3 TL
Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı