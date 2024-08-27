Kayseri'de ekmeğe zam geldi: 200 gramı 9 TL oldu 

27 Ağustos 2024 17:51 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 17:53

Ekmek zammı Kayseri'yi de vurdu. Kayseri Ticaret Odası aldığı kararla ekmek yarından itibaren zamlı tarifeden satılacak. Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda alınan kararla birlikte 200 gramlık ekmeğe zam geldi.

EKMEK ZAMMI YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Açıklanan yeni fiyat listesine göre, 200 gram somun ekmeği ve 180 gram pide ekmeği 9 TL'den satışa sunuldu. 360 grama satılan çift pide ekmeği ise 18 TL oldu.

Diğer ürünlerin fiyat listesi ise şu şekilde:

130 gram pide sandviç 7.5 TL

200 gram kıymalı-peynirli-sucuklu pide pişirme 15 TL

150 gram lavaş ve dürüm ekmeği 10 TL

büyük güveç pişirme 100 TL

Küçük güveç pişirme 70 TL

400 gram tahinli ekmek (hamur dahil) pişirme 35 TL

400 gram yağlı ekmek (hamur dahil) pişirme 35 TL

50 gram roll ekmek 3 TL

Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.