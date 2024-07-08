Kendisine Türkiye hayranı diyen ABD'li yatırım gurusu Türk varlıklarına yatırım yapacak

08 Temmuz 2024 15:06 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 15:06

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Saygın yatırım gurusu Jim Rogers, küresel borç krizinin yaklaştığı endişeleri göz önünde bulundurarak Türkiye'nin güçlü ekonomik büyüme potansiyeline vurgu yaptı. Rogers, Türkiye konusunda birçok ülkeye göre daha iyimser olduğunu belirterek "Belki de yeniden (Türk varlıklarına yatırım) başlamam gerekiyor." ifadeleerini kullandı.

"YATIRIM GURUSU" TÜRK VARLIKLARINA YATIRIM YAPACAK

81 yaşındaki yatırımcı kendisini Türkiye hayranı olarak tanımlıyor.

Rogers, özellikle ABD'nin içinde bulunduğu kırılgan duruma dikkat çekerek, olası bir krizde Türkiye'den daha ağır ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalacağını savunuyor.

Rogers, "Ekonomik sıkıntılar bir dahaki sefere Türkiye'den daha fazla ABD'de yaşanacak. Ben hala Türkiye'nin büyük hayranıyım" diye ifade ediyor.

ABD'li yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, Türk ekonomisindeki son gelişmeleri iyimser bir şekilde ele aldı.

Bazı dönemlerde Türk varlıklarına yatırım yapan Jim Rogers, "Yeniden başlamam gerekiyor." dedi.

Rogers, gelişmekte olan ekonomilerin küresel bir mali krize daha iyi hazırlandığını savunuyor.

Yatırımcılara, mevcut ekonomik ortamda en iyi bildikleri şeye paralarını yatırmaları tavsiyesinde bulundu.

YABANCI YATIRIMCI GERİ GELECEK VURGUSU

Dikkatli yatırımlar yapmanın gerekliliğini vurguladı ve şunları önerdi:

"Eğer bunu karşılayabiliyorsanız ve çiftçilik hakkında bilginiz varsa, kendinize bir çiftlik satın alın. Borçlarınızı mümkün olduğunca düşük tutmaya çalışın."

Jim Rogers, "Türkiye'nin ekonomi politikalarını değiştirmesiyle yabancı yatırımcı geri dönecektir ancak bu biraz zaman alır. Birçok uluslararası yatırımcı Türkiye'nin ne yaptığını izliyor şu anda.

Türkiye'nin ekonomik olarak makul adımlar atmasıyla yatırımcılar geri gelecek. türkiye şu anda doğru adımları atıyorsa, çok iyi bir yatırım olacaktır." diye konuştu.

Rogers, "Türkiye hakkında pek çok yerden daha iyimserim" dedi.