
Editor
 | Şenay Yurtalan

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan dikkat çeken ilan! Yüzde 25 peşinat ile 24 ay vade imkanıyla 42 ilde 390 muhtelif arsa satılacak

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı dikkat çeken bir ilan yayınladı. İlana göre 42 ilde 390 muhtelif arsa müzayede ile satışa çıkacak. Arsalar, yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade ile alınabilecek. Açık artırma için başvurular İstanbul ve Ankara ofislerinin yanı sıra internet üzerinden de yapılabilecek. İşte ayrıntılar…

GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 12:24

Başkanlığı 42 ilde 390 muhtelif arsa müzayedesi ilanı ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Ankara’dan İstanbul’a, İzmir’den Bursa’ya büyükşehirlerin yanı sıra Türkiye’nin farklı bölgelerinde satışa çıkacak arsalarda yüzde 25 peşinat ve 24 aya kadar vade imkânı sunulurken, aynı zamanda peşin ödemelerde yüzde ekstra indirim uygulanacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI 42 İLDE 390 MUHTELİF ARSA MÜZEYEDESİ TARİHİ BELLİ OLDU

Emlak yönetim sitesinde yer alan bilgilere göre müzayede 2-3 Nisan 2026 tarihlerinde saat 10:30’da gerçekleşecek. Başvurular İstanbul ve Ankara ofislerinin yanı sıra internet üzerinden de yapılabilecek. 2-3 Nisan’da gerçekleşecek müzayede için internet katılım başvuruları 1 iş günü öncesinde sonlanacak. Arsaların teminat aralığı ise muhammen bedellerine göre belirlenecek.

MÜZAYEDEYE ÇIKACAK ARSALAR HANGİ İLLERDE?

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 42 ilde 390 muhtelif arsa müzayedesinde satışa çıkacak arsaların bulunduğu illerin listesi şu şekilde:

  • Adana,
  • Afyonkarahisar,
  • Ağrı,
  • Ankara,
  • Antalya,
  • Aydın,
  • Balıkesir,
  • Batman,
  • Bilecik,
  • Bingöl,
  • Bitlis,
  • Bursa,
  • Çanakkale,
  • Diyarbakır,
  • Düzce,
  • Edirne,
  • Elazığ,
  • Eskişehir,
  • Giresun,
  • Isparta,
  • İstanbul,
  • İzmir,
  • Kahramanmaraş,
  • Karabük,
  • Karaman,
  • Kars,
  • Kırıkkale,
  • Kırşehir,
  • Konya,
  • Mardin,
  • Muğla,
  • Muş,
  • Osmaniye,
  • Sakarya,
  • Samsun,
  • Sinop,
  • Şanlıurfa,
  • Şırnak,
  • Tekirdağ,
  • Van,
  • Yalova,
  • Yozgat.
KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI 42 İLDE 390 MUHTELİF ARSA MÜZEYEDESİ ÖDEME ŞARTLARI

42 ilde 390 muhtelif arsa müzayedesinde satışa çıkan arsalar yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade ile alınabilecek. Aynı zamanda peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uygulanacak.

